Formula 1: Τα πρώτα δοκιμαστικά στην Κίνα έδειξαν Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull-Ford

George Russell και Kimi Antonelli ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών
Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Red Bull's Max Verstappen during practice
Δημήτρης Μπαλής

Κι ενώ σε λιγότερο από μια ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι δοκιμές κατάταξης για το Sprint του Σαββάτου στην Κίνα, στον δεύτερο αγώνα της χρονιάς της Formula 1, στο μοναδικό ελεύθερο σκέλος των δοκιμαστικών, είχαν τις πρώτες ενδείξεις.

Στην πίστα της Σαγκάης έχουμε διαφορετικό φορμάτ, καθώς σήμερα είχαμε ένα σκέλος ελεύθερων δοκιμών, θα ακολουθήσουν οι για το Sprint, αύριο Σάββατο το Sprint, κι έπειτα οι κατατακτήριες για το Grand Prix της Κυριακής.

Ο Τζορτζ Ράσελ, νικητής στη Μελβούρνη την περασμένη Κυριακή, έθεσε τον ρυθμό με τη Mercedes, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο, με τον ομόσταβλό του Αντρέα-Κίμι Αντονέλι να τον ακολουθεί.

Δύο McLaren, με Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι ήταν πιο αργές κατά 5 και 7 δέκατα του δευτερολέπτου, ενώ οι δύο Ferrari με Σαρλ ΛεΛκέρ και Λιούις Χάμιλτον, ήταν πιο αργές ακόμα, κατά 8 δέκατα και 1 δευτ. και 3 δέκατα.

Τον 7ο χρόνο ο Όλιβερ Μπέρμαν με Haas και ακολούθησε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull-Ford, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ και την Audi να έπεται, ενώ ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine έκλεισε τη δεκάδα.

Αυτή ήταν μια χαλαρή περίοδος για την Red Bull-Ford, με τον Ιζάκ Χάτζαρ να βρίσκεται στην 13η θέση αντίστοιχα, ενώ ο Λίαμ Λόουσον της Racing Bulls-Ford ήταν 11ος.

Η Williams με Αλεξάντερ Αλμπον και Κάρλος Σάινθ ήταν αισθητά πιο αργή από τους αντιπάλους της στη μεσαία γραμμή και ηγήθηκε της Aston Martin με τέσσερα δέκατα διαφορά, αλλά τα πράσινα αυτοκίνητα με τους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ σημείωσαν τους ταχύτερους γύρους τους με μεσαίες γόμες. Η Cadillac ήταν μακριά σε χρόνους, με τους Βάλτερι Μπότας (3,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ) και Σέρχιο Πέρες.

Υπήρξαν και πολλά απρόοπτα, όταν ο Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine έκανε τετ-α-κέ και μετά σταμάτησε στο pitlane. Νόρις και Χάμιλτον παραλίγο να συγκρουστούν στην τελευταία στροφή της πίστας, ενώ ο Άρβιντ Λίντμπλαντ ξεκίνησε με ένα τεχνικό πρόβλημα με τη Racing Bulls-Ford και δεν μπόρεσε να επανέλθει στις δοκιμές.

Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις κατατακτήριες δοκιμές για τις θέσεις στο γκριντ του Sprint.

