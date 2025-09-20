Formula 1: Θρίλερ στο Αζερμπαϊτζάν με 6 κόκκινες σημαίες και pole position για τον Verstappen

Με μια ώρα καθυστέρηση ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές για τις θέσεις στο γκριντ του αυριανού Grand Prix της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν.

Κι αυτή η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε πολλές συγκρούσεις μονοθεσίων στους τοίχους, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή στη διαδικασία προκειμένου να καθαριστεί η πίστα.

Κι εκεί που πηγαίναμε για την έκπληξη, με όσα συνέβησαν, να δούμε τον Κάρλος Σάινθ στην pole position, ήρθε ο Μαξ Φερστάπεν, με τη Red Bull, την τελευταία στιγμή να κάνει τον καλύτερο χρόνο και να είναι αυτός στην πρώτη θέση της εκκίνησης, αφήνοντας δεύτερο τον Σάινθ, τρίτο τον Λίαμ Λόουσον με την Racing Bulls και τέταρτο τον Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes.

Πέμπτος θα ξεκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, και ακολουθούν Γιούκι Τσουνόντα με Red Bull, Λάντο Νόρις με McLaren, Ισάκ Χάτζαρ με Racing Bulls, Όσκαρ Πιάστρι με McLaren και Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari.

Στην 11η θέση ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin και στη 12η ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari.

Αυτή η ασυνήθιστη σύνθεση του γκριντ, σύμφωνα με τη δυναμική των ομάδων και των οδηγών φέτος, επήλθε από τις 6 κόκκινες σημαίες, καθώς Μπέρμαν, Κολαπίντο και Χούλκενμπεργκ χτύπησαν τα μονοθέσιά τους από την αρχή στους τοίχους και είχαμε αντίστοιχες διακοπές. Δεν ξανά. Καθυστέρησε η διαδικασία καθώς χτύπησαν στους τοίχους Αλμπον, Κολαπίντο και Χούλκνμπεργκ στο Q1, ο Μπέρμαν στο Q2, Λεκλέρ και Πιάστρι στο Q3 της διαδικασίας.

Φοβερά όσα έγιναν σήμερα, καθώς η πίστα στους δρόμους του Μπακού έχει πολύ στενά σημεία και τα περάσματα με λίγη παραπάνω ταχύτητα σε φέρνουν στον τοίχο και αύριο που θα έχουμε αγώνα ίσως και πάλι να έχουμε δύσκολες καταστάσεις και αυτοκίνητα ασφαλείας.

Ήταν και το ψιλόβροχο κάποια στιγμή που έπαιξε το ρόλο του.

Και φτάσαμε στο γεγονός να έχουμε τον Φερστάπεν μπροστά που αν νικήσει και σε συνδυασμό με τη νίκη του στη Μόντσα πριν δύο εβδομάδες, να πλησιάζει προς την κορυφή, απειλώντας Πιάστρι και Νόρις που μάχονται κυρίως μεταξύ τους για τον τίτλο.

Όπως και να έχει η κατάσταση, το αυριανό Grand Prix παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον διότι είμαστε στον 17ο από τους 24 αγώνες της σεζόν και όλα είναι ανοικτά.