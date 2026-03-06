Formula 1: Τι σημαίνουν τα κόκκινα φώτα LED στο πίσω μέρος των μονοθεσίων

Αναβαθμισμένος είναι ο ρόλος που έχουν τα κόκκινα φώτα LED, στο πίσω μέρος των μονοθεσίων της Formula 1, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς.

Κι αυτό, επειδή από φέτος θα έχουμε περίπου 50-50 μοιρασμένη ισχύ από τον θερμικό κινητήρα και τη μπαταρία, πράγμα που σημαίνει ότι η διαχείριση της ενέργειας στη μπαταρία παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφήνοντας στην άκρη τις αιτιάσεις ορισμένων οδηγών για την πολυπλοκότητα των νέων συστημάτων φέτος, για να μπορέσουν θεατές αλλά και τηλεθεατές να κατανοήσουν καλύτερα το τι συμβαίνει στην πίστα, εκτός από το γλωσσάρι που παρουσιάσαμε, αναφερόμαστε τώρα και στα κόκκινα φώτα LED.

Πριν αλλάξουν οι κανονισμοί, το κόκκινο φως άναβε κατά την επαναφόρτιση της MGU-H (Motor Generator Unit – Heat), που ήταν ένας μικρός κινητήρας που μετέτρεπε την κινητική ενέργεια των αερίων της εξάτμισης σε ηλεκτρική ή κατά το φρενάρισμα, όταν η MGU-K (Κινητική) ανακτούσε ενέργεια. Με τους νέους κανονισμούς δεν έχουμε MGU-H, με αποτέλεσμα το κεντρικό πίσω φως να έχει επανασχεδιαστεί και, μαζί με τα δύο φώτα στις κάθετες πλευρές της πίσω πτέρυγας / αεροτομής, υποδεικνύει σε ποια φάση βρίσκεται η διαχείριση της ενέργειας του μονοθεσίου.

Δηλαδή, όταν τα φώτα αναβοσβήνουν μία φορά, σημαίνει ότι η MGU-K εξακολουθεί να παρέχει ενέργεια στο σύστημα, αλλά σε επίπεδο κάτω από τα επιτρεπόμενα 350kW. Αυτό σημαίνει ότι η επιτάχυνση του μονοθεσίου μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορη, όσο όταν η ηλεκτρογεννήτρια παρέχει τη μέγιστη ισχύ που επιτρέπεται από τους κανονισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν τα LED αναβοσβήνουν δύο φορές, η MGU-K ουσιαστικά απενεργοποιείται, καθώς όχι μόνο δεν παρέχει πλέον ενέργεια στο σύστημα, αλλά ούτε ανακτά καθόλου. Σε αυτό το στάδιο, το αυτοκίνητο τροφοδοτείται αποκλειστικά από τον θερμικό κινητήρα, ο οποίος φέτος υπερβαίνει τους 500 ίππους.

Όταν, δε, τα πίσω φώτα αναβοσβήνουν συνεχώς γρήγορα, η MGU-K βρίσκεται σε λειτουργία πλήρους επαναφόρτισης, ενώ ο θερμικός κινητήρας εξακολουθεί να παρέχει πλήρη ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι το μονοθέσιο συλλέγει ενέργεια μολονότι εξακολουθεί να είναι σε πλήρη ισχύ. Σε αυτήν την περίπτωση, σε περιοχές υψηλής ταχύτητας θα υπάρχουν στιγμές που ο οδηγός θα έχει πατημένο το γκάζι, αλλά η MGU-K θα λειτουργεί ενάντια στον θερμικό κινητήρα για να παράγει ενέργεια και να επαναφορτίζει την μπαταρία. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουν οι οδηγοί από πίσω το επίπεδο ενέργειας των προπορευόμενων μονοθεσίων και θα δρουν κατά το δοκούν.

Ωστόσο, οι κανονισμοί έχουν πρωτίστως μια άλλη κατεύθυνση: την ασφάλεια. Δηλαδή, όταν η MGU-K ξεκινήσει την επαναφόρτιση, όπως στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να συμβούν ξαφνικές μειώσεις στην ταχύτητα και γι’ αυτό το λόγο όταν αναβοσβήνουν γρήγορα ουσιαστικά προειδοποιούν τους οδηγούς που έρχονται από πίσω, ώστε να αντιδράσουν εγκαίρως και να μην υπάρξουν συγκρούσεις.

Πέραν όλων αυτών, τα πίσω φώτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την κατάσταση ασφάλειας του μονοθεσίου, όταν υπάρχει καθεστώς διπλής κίτρινης σημαίας που σημαίνει ότι έχει σβήσει ο κινητήρας του μονοθεσίου, ή όταν φορά βρόχινα ελαστικά.

Επίσης, ένα ζήτημα είναι πώς θα λειτουργούν τα κόκκινα φώτα σε περίπτωση βροχής στον αγώνα, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις αναβόσβηναν προειδοποιητικά, ώστε να διακρίνονται τα προπορευόμενα μονοθέσια.