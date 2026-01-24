Formula 1: Το 72ο μονοθέσιο της Scuderia Ferrari στην πίστα

Στο Μαρανέλο, στην έδρα της, στο εργοστάσιο και στην ιδιόκτητη πίστα του Φιοράνο, η Ferrari αποκάλυψε το νέο μονοθέσιο που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Formula 1.

Η SF-26, που θα συμμετάσχει φέτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026, το οποίο ξεκινά στις 8 Μαρτίου στην Αυστραλία, είναι το 72ό διαφορετικό αυτοκίνητο της Scuderia.

Φέτος εισάγονται νέοι τεχνικοί κανονισμοί, μια πραγματική ριζική αλλαγή, με κύρια σημεία συζήτησης τα ελαφρύτερα αυτοκίνητα, τη θεμελιώδη αναθεώρηση της αεροδυναμικής και τη νέα γενιά μονάδων ισχύος.

Η SF-26 έχει σχεδιαστεί για να πληροί τους νέους κανονισμούς. Το πλαίσιο εγκαταλείπει την αεροδυναμική επίδρασης εδάφους υπέρ μιας διαφορετικής προσέγγισης, με καθαρότερες γραμμές και μια συνολική φιλοσοφία που επικεντρώνεται στη μείωση του βάρους και τη βελτίωση της απόδοσης, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η Formula 1.

Επίσης, η μονάδα ισχύος αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός: μια νέα υβριδική γενιά, που καταργεί την MGU-H και ενισχύει την MGU-K στα 350 kW, αυξάνοντας περαιτέρω τη συμβολή του ηλεκτρικού συστήματος. Αυτό απαιτούσε μια εντελώς νέα σχεδιαστική προσέγγιση και στην ενσωμάτωση μεταξύ πλαισίου και μονάδας ισχύος.

Σχεδιαστικά, η εμφάνιση του μονοθεσίου συνδέει το παρελθόν με το παρόν της Ferrari, καθώς η ομάδα προχωρά στη νέα τεχνική εποχή. Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά είναι η επιστροφή στο γυαλιστερό χρώμα, μετά από επτά σεζόν ματ φινιρίσματος. Το χρώμα της Rosso Scuderia του 2026 είναι πιο φωτεινό και έντονο, με μια τολμηρή, εντυπωσιακή εμφάνιση εμπνευσμένη από τα ειδικά χρώματα που είδαμε στη Μόντσα το 2025. Το χρώμα διατηρεί επίσης τη συνέχεια με το κόκκινο που χρησιμοποιήθηκε γύρω από την αλλαγή της χιλιετίας, επιβεβαιώνοντας τις βασικές αξίες της Ferrari για πάθος, θάρρος και ταυτότητα. Παράλληλα με το κόκκινο, το λευκό, που ιστορικά χρησιμοποιείται με φειδώ αλλά διακριτικό τρόπο, αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο. Τοποθετημένο γύρω από την περιοχή του πιλοτηρίου και στο κάλυμμα του κινητήρα, δημιουργεί μια ισχυρή, ισορροπημένη οπτική αντίθεση, καθιστώντας το αυτοκίνητο άμεσα αναγνωρίσιμο.

Εξάλλου, οι αγωνιστικές στολές του 2026 αντικατοπτρίζουν επίσης την οπτική ταυτότητα αυτού του νέου κεφαλαίου. Το κόκκινο παραμένει, φυσικά, το κυρίαρχο χρώμα και το αδιαμφισβήτητο σύμβολο της Scuderia, ενώ το λευκό παίζει έναν ξεχωριστό ρόλο, συνδεδεμένο σκόπιμα με το παρελθόν της ομάδας: εμφανίζεται στους ώμους και τυλίγεται γύρω από το γιακά.

Ο Φρεντ Βασέρ, επικεφαλής της ομάδας, ανέφερε ότι: «Η SF-26 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής τόσο για τη Formula 1 όσο και για τη Ferrari, με νέους κανονισμούς που εισήχθησαν την ίδια χρονιά για το πλαίσιο και τη μονάδα ισχύος, καθώς και νέα καύσιμα και νέα μεγέθη ελαστικών. Αυτό το αυτοκίνητο είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας ομαδικής προσπάθειας και αντιπροσωπεύει την έναρξη ενός εντελώς νέου ταξιδιού, χτισμένου γύρω από ένα διαφορετικό σύνολο κανόνων που αναπόφευκτα φέρνει μια σειρά από άγνωστα. Η ομάδα είναι ευθυγραμμισμένη και πιο ενωμένη από ποτέ καθώς κοιτάμε μπροστά στη σεζόν. Από την επόμενη εβδομάδα στη Βαρκελώνη, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία κατανόησης του αυτοκινήτου. Σε αυτή την αρχική φάση, η προτεραιότητα θα είναι να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να αρχίσουμε να χτίζουμε γερά θεμέλια ενόψει του πρώτου αγώνα».

Ο Σαρλ Λεκλέρ με το Νο 16 στο ένα μονοθέσιο, επισήμανε: «Οι κανονισμοί του 2026 απαιτούν ακόμη υψηλότερο επίπεδο προετοιμασίας, ιδιαίτερα για εμάς τους οδηγούς. Υπάρχουν πολλά νέα συστήματα που πρέπει να κατανοήσουμε και να βελτιστοποιήσουμε, γι’ αυτό και έχουμε συμμετάσχει ενεργά από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του έργου. Η διαχείριση ενέργειας και η μονάδα ισχύος θα είναι από τις πιο σημαντικές πτυχές – μια συναρπαστική πρόκληση που θα απαιτήσει από εμάς τους οδηγούς να προσαρμοστούμε γρήγορα, βασιζόμενοι περισσότερο στο ένστικτο εξαρχής και στη συνέχεια όλο και περισσότερο σε ακριβή δεδομένα. Η υποστήριξη των οπαδών θα είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή τη σεζόν και είναι αυτό που κάνει τη Ferrari τόσο μοναδική και μας ωθεί να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Ο Λιούις Χάμιλτον, δεύτερο χρόνο στην ομάδα με το Νο 44, ανέφερε: «Η σεζόν του 2026 αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για όλους, ίσως τη μεγαλύτερη αλλαγή κανονισμών που έχω βιώσει στην καριέρα μου. Θα είναι μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά από τεχνικής άποψης, με τον οδηγό να παίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση ενέργειας, στην κατανόηση των νέων συστημάτων και στη συμβολή στην ανάπτυξη του αυτοκινήτου. Είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε μαζί ως ομάδα, με την υποστήριξη του εξαιρετικού πάθους των τιφόζι της Ferrari, που σημαίνει τόσα πολλά για όλους μας»