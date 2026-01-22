Formula 1: Το νέο μονοθέσιο της Mercedes-AMG που θέλει να κερδίζει

Ιδού, λοιπόν, και η νέα W17, το πρώτο αυτοκίνητο της Mercedes-AMG F1 W17 E PERFORMANCE, που βασίζεται πάνω στους νέους κανονισμούς της Formula 1.

Από τις εικόνες παρατηρούμε ότι το μονοθέσιο διατηρεί τον τριπλό χρωματισμό μαύρο-ασημί και λίγο τιρκουάζ, τιμώντας τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Petronas. Το πάνω μέρος των πλαϊνών ποδιών διαθέτει την ειδική εμπνευσμένη από την AMG ρομβοειδή υπογραφή, συμπληρώνοντας το εμβληματικό τρίπτυχο μοτίβο αστεριού της Mercedes στο κάλυμμα του κινητήρα.

Το μονοθέσιο πρόκειται να εμφανιστεί για πρώτη φορά στην πίστα της Βαρκελώνης, 26-30 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των πρώτων, επίσημων δοκιμαστικών ενόψει του πρωταθλήματος που ξεκινά στις 8 Μαρτίου από την Αυστραλία. Στις δοκιμές θα συμμετάσχουν οι δύο οδηγοί της ομάδας Τζορτζ Ράσελ (4ος πέρυσι στο πρωτάθλημα) και Αντρέα-Κίμι Αντονέλι (εντυπωσίασε με την 7η θέση, ο ρούκι πέρυσι).

Φέτος, οι κανονισμοί επιφέρουν μεγάλες αλλαγές, με ολοκαίνουργιο πλαίσιο, μονάδα ισχύος και καύσιμα. Η W17 είναι επομένως μικρότερη, στενότερη και ελαφρύτερη από τον προκάτοχό της. Διαθέτει ενεργή αεροδυναμική με κινούμενα εμπρός και πίσω φτερά, έναν κινητήρα που παράγει ισχύ η οποία προέρχεται σχεδόν 50/50 μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας και εσωτερικής καύσης κινητήρα, και λειτουργεί με προηγμένα βιώσιμα καύσιμα που έχουν αναπτυχθεί από τον τεχνικό συνεργάτη της ομάδας, Petronas.

Ο Τότο Βολφ, επικεφαλής της ομάδας και διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε: «Η Formula 1 θα υποστεί σημαντικές αλλαγές το 2026 και είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή τη μετάβαση. Οι νέοι κανονισμοί απαιτούν καινοτομία και απόλυτη εστίαση σε κάθε τομέα απόδοσης. Η δουλειά μας στο νέο αυτοκίνητο και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της μονάδας ισχύος και των προηγμένων βιώσιμων καυσίμων με την Petronas αντικατοπτρίζουν αυτή την προσέγγιση. Η δημοσίευση των πρώτων εικόνων της W17 είναι απλώς το επόμενο βήμα σε αυτή τη διαδικασία. Αντιπροσωπεύει τη συλλογική, αδιάκοπη προσπάθεια των ομάδων μας στο Brixworth και το Brackley. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε σκληρά τους επόμενους