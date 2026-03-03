Formula 1: Το πρώτο, μεγάλο ραντεβού έρχεται στη Μελβούρνη

Η αγωνία κορυφώνεται για την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, από όπου ξεκινά παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια η σεζόν, θα δούμε στην πράξη τα δείγματα γραφής των ομάδων και το πώς μπορούν να βελτιωθούν σε σχέση με τα τρία τριήμερα των δοκιμών, ένα στη Βαρκελώνη και δύο στο Μπαχρέιν.

Η φετινή χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες, σε μια προσπάθεια της FIA να αναθερμάνει το ενδιαφέρον των θεατών, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό στην πίστα. Το αν θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα φανεί στην πορεία, αλλά σε κάθε περίπτωση θα δούμε κάτι διαφορετικό.

Οι νέοι κανονισμοί, με ελαφρύτερα μονοθέσια, πιο μικρά σε μήκος και πιο στενά σε πλάτος, μαζί με τα στενότερα ελαστικά, δημιουργούν προϋποθέσεις προσπέρασης κυρίως σε σιρκουί πόλης, όπως στο Μονακό, όμως δεν αρκεί το μέγεθος του μονοθεσίου.

Πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει ο οδηγός φέτος, καθώς καλείται να επιλέγει πότε θα χρησιμοποιεί την ενέργεια της μπαταρίας, σε προσπάθεια προσπέρασης ή για να απομακρυνθεί σε απόσταση από άλλο μονοθέσιο, αλλά και πότε θα επιλέγει ανάκτηση ενέργειας και αποθήκευση στη μπαταρία, ενώ θα είναι και αρκετά περίπλοκη η κατάσταση με τη ρύθμιση της ανάρτησης, εμπρός και πίσω σε δύο θέσεις, από τους οδηγούς, που μεταβάλλει τη δύναμη στις ευθείες και τη σταθερότητα, όπως και το κράτημα στις στροφές. Και βέβαια θα έχουμε νέα φιλοσοφία ενεργής αεροδυναμικής.

Κι όλα αυτά με μια υβριδική μονάδα ισχύος που αξιοποιεί κατά 50-50 ισχύ από τον 1.6 V6 κινητήρα αλλά και ηλεκτρική ισχύ, προσομοιάζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις επιδόσεις ηλεκτρικών μονοθεσίων.

Η νέα μονάδα ισχύος και πώς θα είναι από τη μια αξιόπιστη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και από την άλλη ισχυρή στο μέγιστο βαθμό, ήταν το στοίχημα των ομάδων.

Προς το παρόν, φαίνεται ότι αυτό το στοίχημα κερδίζουν η Ferrari, η Mercedes, η McLaren και η Red Bull που έφτιαξε δική της μονάδα ισχύος σε συνεργασία με τη Ford, η οποία επέστρεψε στο μαγικό κόσμο της Formula 1 έπειτα από 22 χρόνια.

Μοτέρ Ferrari φορούν και οι δύο αμερικανικές ομάδες: η Haas και η πρωτάρα στη Formula 1 Cadillac, όμως το ζήτημα είναι ότι αυτές οι ομάδες έβαλαν σε δικό τους πλαίσιο τη μονάδα ισχύος, με τις απαραίτητες προσαρμογές.

Μονάδες ισχύος Mercedes φορούν και οι: McLaren, Williams και Alpine, με τα ίδια ζητήματα προσαρμογής.

Η Red Bull μοιράζεται την ίδια μονάδα ισχύος με τη θυγατρική της Racing Bulls, ενώ η Audi, που κι αυτή κάνει την παρθενική της εμφάνιση στη Formula 1, έχει δημιουργήσει τη δική της μονάδα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική.

Σε δυσμενή θέση η Aston Martin, που πήρε μονάδα ισχύος από τη Honda, αντιμετωπίζοντας προβλήματα αξιοπιστίας και ισχύος που τρέχει να επιλύσει.

Σε κάθε περίπτωση, η Μελβούρνη είναι η αρχή σε ένα καλεντάρι 24 αγώνων, με το φινάλε στις 6 Δεκεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι. Και σε αυτή τη μακρά πορεία προφανώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ίσως εκπλήξεων.

Ραντεβού στη Μελβούρνη για τα ελεύθερα δοκιμαστικά την Παρασκευή και το Σάββατο το πρωί, τις κατατακτήριες δοκιμές το απόγευμα και την Κυριακή το Grand Prix.

Οι ευμετάβλητες καιρικές συνθήκες είναι ένας ακόμα παράγοντας που μπαίνει στην εξίσωση.