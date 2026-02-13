Formula E: Έγινε μάχη για την pole position στη Τζέντα

Η διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμαστικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ηλεκτρικών Μονοθεσίων – Formula E, είναι εντυπωσιακή, με τον Εντοάρτο Μορτάρα της Mahindra να επικρατεί του Μαξιμίλιαν Γκέντερ της DS Penske και να παίρνει την pole position για τον πρώτο αγώνα που θα γίνει σε περίπου δυόμιση ώρες στους δρόμους της Τζέντα.

Αύριο, θα έχουμε πάλι την ίδια διαδικασία, για τον δεύτερο αγώνα στη Σαουδική Αραβία, που θα είναι και ο 5ος της 12ης σεζόν.

Σήμερα, λοιπόν, με τους 20 οδηγούς χωρισμένους σε δύο δεκάδες, είχαμε τους 4 καλύτερους χρόνους από κάθε γκρουπ: Μορτάρα (Mahindra), Νάτο (Nissan), Μίλερ (Porsche), Βερνιέ (Citroen), από το πρώτο και από το δεύτερο γκρουπ: Βερλάιν (Porsche), ντα Κόστα (Jaguar), Γκέντερ (DS Penske), Μπάρναρντ (DS Penske). Έπειτα, επικράτησαν οι πρώτοι στα ζευγάρια: Νάτο – Βερνιέ, Μορτάρα – Μίλερ, Γκέντερ – ντα Κόστα και Βερλάιν – Μπάρναρντ. Στους ημιτελικούς, πάλι επικράτησαν οι πρώτοι στα ζευγάρια: Μορτάρα – Νάτο και Γκέντερ – Βερλάιν, ενώ στον τελικό Μορτάρα – Γκέντερ, ο πρώτος πήρε την pole position.

Ωστόσο, επειδή στον αγώνα αυτό θα έχουμε ενδιάμεσο ανεφοδιασμό με ενέργεια (Pit Boost) και παράλληλα Attack Mode επίθεσης με φουλ ισχύ για 6 δευτερόλεπτα, μπορεί να περιμένουμε εκπλήξεις, ενώ σίγουρο είναι ότι ο αγώνας αναμένεται συναρπαστικός.

Και οι δυο οδηγοί της Citroen, Βερνιέ και Κάσιντι (επικεφαλής της βαθμολογίας) έχουν την εμπειρία να δείξουν την αξία τους.

Στην κορυφή των ταξινομήσεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, το Citroεn C3

Με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο ξεκίνησε το 2026 για τη Citroen στην Ελλάδα, η οποία κατέγραψε 822 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 8,1% και σημειώνοντας αύξηση μεριδίου κατά 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραμάτισε το Citroen C3, το οποίο κατέγραψε 520 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 13,6% στην κατηγορία B-SUV – τη μεγαλύτερη και πιο ανταγωνιστική κατηγορία της ελληνικής αγοράς.

Το Citroen C3 ξεχωρίζει χάρη στην πλήρη και σύγχρονη γκάμα κινητήρων: την εισαγωγική έκδοση βενζίνης 100 ίππων, την υβριδική έκδοση 110 ίππων και μια γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων για όσους επιλέγουν την ηλεκτροκίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν λίγες ημέρες εντάχθηκε στη γκάμα του μοντέλου μια νέα ηλεκτρική έκδοση για αστικές μετακινήσεις με τιμή εκκίνησης χαμηλότερη από αυτή της αντίστοιχης θερμικής έκδοσης.

Πιστό στις αξίες της μάρκας το Citroen C3 προσφέρει πραγματικά προσιτή κινητικότητα, με εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις εκδόσεις του χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο περιεχόμενο.

Επιπλέον, προσφέρει κορυφαία άνεση με την ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για την καθημερινή αστική μετακίνηση αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η πρωτιά του Citroen C3 στις αρχές του 2026, αλλά και οι συνολικές πωλήσεις της Citroen, επιβεβαιώνουν αφενός την στρατηγική της μάρκας να προσφέρει προσιτά μοντέλα με σύγχρονη τεχνολογία και έμφαση στην άνεση και αφετέρου την αποδοχή της από το ευρύ αγοραστικό κοινό.