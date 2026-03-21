Formula E: Φοβερό θέαμα με νίκη στο φίνις για da Costa στην Ισπανία με Jaguar

Σε ένα E-Prix, το 6ο της φετινής Formula E, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ηλεκτρικών μονοθεσίων, είχαμε τρομερά πάνω κάτω στις θέσεις και στην τελική κατάταξη, με πολύ θέαμα ταχύτητας, στρατηγικής και εκπληκτικής οδήγησης.

Για πρώτη φορά φέτος ένας οδηγός κερδίζει δύο φορές κι αυτός ήταν ο Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα με τη Jaguar, ο οποίος ξεκίνησε 3ος και κατάφερε να κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση της ενέργειας, αξιοποίησε στο έπακρο το ATTACK MODE και μπόρεσε να δει πρώτος την καρό σημαία, συνεχίζοντας την επιτυχία από τη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Η Jaguar έκανε το 1-2 με τον Μιτς Έβανς, ο οποίος ξεκίνησε από τη 16η θέση, ενώ την τρίτη θέση στο βάθρο κατέλαβε ο Πασκάλ Βερλάιν με Porsche, έχοντας ξεκινήσει από την 6η θέση τον αγώνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Formula E (@fiaformulae)

Ο αγώνας είχε δραματικές αλλαγές, με τον Νταν Τίκτουμ να τερματίζει 4ος με την CUPRA KIRO, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι: Μορτάρα με Mahindra, Μπουεμί με Envision, Ντένις με Andretti, Μίλερ με Porsche, Μαρτί με CUPRA KIRO και Ερικσον με Envision.

Οι οδηγοί της Citroen έμπλεξαν με τη στρατηγική κι ενώ ο Νικ Κάσιντι που είχε την ole position παρέμεινε επικεφαλής για 8 γύρους, στη συνέχεια δεν έγινε το PIT STOP νωρίτερα, ούτε βρήκε την κατάλληλη στιγμή για το ATTACK MODE, με αποτέλεσμα να τερματίσει στη 17η θέση, μια απογοητευτική επίδοση.

Ο δεύτερος οδηγός της Citroen, ο Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, ξεκίνησε 18ος και τερμάτισε 14ος. Η Citroen πήρε 3 βαθμούς στις ομάδες, κι έμεινε πίσω στις βαθμολογίες.

Ο Νικ Ντε Βρις με Mahindra σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα στον 21ο γύρo.

Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα και γίνεται χαμός στη βαθμολογία.

Βαθμολογία οδηγών: Βερλάιν 83, Μορτάρα 72, Έβανς 65, Ντα Κόστα 64, Κάσιντι 51, Μίλερ 50, Ρόουλαντ 49.

Βαθμολογία ομάδων: Porsche 133, Jaguar 129, Mahindra 84, Envision 64, Citroen 61.

Επόμενος αγώνας στο Βερολίνο, στις 2 Μαΐου.