Formula E: Η Citroen κάνει ντεμπούτο με δύο έμπειρους οδηγούς

Το ντεμπούτο της Citroen στη Formula E, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ηλεκτρικών μονοθεσίων, για τη 12 σεζόν 2025-2026, θα τη βρει με δύο έμπειρους και ικανούς οδηγούς.

Μολονότι επίσημα το μονοθέσιο θα αποκαλυφθεί στις 20 Οκτωβρίου, λίγο πριν τις επίσημες δοκιμές, εντούτοις η γαλλική μάρκα ανακοίνωσε ότι οδηγοί της θα είναι ο Γάλλος Ζαν-Ερίκ Βερνιέ και ο Νεοζηλανδός Νικ Κάσιντι.

Ο 35χρονος Βερνιέ ήταν πρωταθλητής της Γαλλικής Formula Campus και της Formula Renault 2.0 το 2008. Από το 2012 έως το 2014 έτρεχε στη Formula 1 με την Toro Rosso και το 2014 έκανε ντεμπούτο στη Formula E με την Andretti Autosport, ενώ αναδείχθηκε δύο φορές πρωταθλητής Formula E με την DS Techeetah, την 4η σεζόν (2017-2018) και την 5η σεζόν (2018-2019). Μετρά έως τώρα 11 νίκες στη Formula E.

Το 2022 έκανε ντεμπούτο στο FIA WEC με την Peugeot TotalEnergies, και συνεχίζει ακόμα να οδηγεί για την ομάδα.

Από την άλλη, ο 31χρονος Κάσιντι, μετά από πολλές υποσχόμενες εμφανίσεις στα καρτ και στα μονοθέσια, έλαμψε στην Ιαπωνία κερδίζοντας το «Τριπλό Στέμμα της Ιαπωνίας» (Super Formula, Super GT και Formula 3). Το 2020, εντάχθηκε στη Formula E και μέχρι τώρα έχει 11 νίκες. Με την Envison Racing ήταν δεύτερο την 9η σεζόν (2022-2023) και με τη Jaguar TCS Racing επίσης δεύτερος την 11η σεζόν (2024-2025), ενώ τρέχει και για την Peugeot TotalEnergies στο FIA WEC.