Formula E: Η Opel αντικαθιστά τη DS Automobiles από τη σεζόν 2026-2027

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της DS Automobiles ότι αποχωρεί από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ηλεκτρικών μονοθεσίων – Formula E, ήρθε η ανακοίνωση της Opel ότι μπαίνει στη θέση της, με τετραετές συμβόλαιο.

Η στρατηγική του ομίλου Stellantis που έχει και τις δύο μάρκες είναι ξεκάθαρη, με την Opel να εμβαθύνει πολύ στην ηλεκτροκίνηση με την υπομάρκα GSE, ενώ έχει άλλα σχέδια προβολής της DS.

Επιπλέον, ο όμιλος Stellantis έχει από τη σεζόν 2025-2026 και τη Citroen στο πρωτάθλημα Formula E!

Η εισαγωγή των αυτοκινήτων GEN4 για την επερχόμενη σεζόν της Formula E είναι η κατάλληλη στιγμή για την Opel να επιδείξει τη δική της τεχνογνωσία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και να επιστρέψει στην πίστα με πρωτοποριακή τεχνολογία. Η GEN4 σηματοδοτεί το μεγαλύτερο άλμα στις επιδόσεις στην ιστορία της Formula E. Τα πλήρως ηλεκτρικά αγωνιστικά αυτοκίνητα θα επιτύχουν μέγιστη ισχύ έως και 600 kW (816 hp) σε κατατακτήριες και επιθετικές λειτουργίες – 250 kW (340 hp) περισσότερα από πριν. Επιπλέον, η τέταρτη γενιά οχημάτων διαθέτει μόνιμη αντί για προσωρινή τετρακίνηση, η οποία θα προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη πρόσφυση. Αυτό θα κάνει τη Formula E ακόμα πιο γρήγορη και πιο συναρπαστική. Ταυτόχρονα, η ικανότητα ανάκτησης ενέργειας θα αυξηθεί έως και 700 kW, γεγονός που θα ωφελήσει την απόδοση και την αυτονομία των αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Ενώ πραγματοποιούνται δοκιμές της νέας γενιάς μονοθεσίων σε όλη την Ευρώπη, το τμήμα μηχανοκίνητου αθλητισμού της Opel, προετοιμάζεται κι αυτό, με την ομάδα Opel GSE Formula E να επωφελείται από την εκτεταμένη εμπειρία της Stellantis Motorsport.

«Η Formula E σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο στο ταξίδι μας προς ένα ηλεκτρικό μέλλον», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Opel, Florian Huettl, με την εταιρεία να έχει εμπειρία από αγώνες πίστας και σε ράλι, με αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η επιτυχημένη παρουσία της DS Automobiles

Mε ένα πρωτοφανές ιστορικό 11 ετών στη Formula E – 4 τίτλους πρωταθλήματος, 18 νίκες, 55 βάθρα και 26 pole position – η DS Automobiles έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους κατασκευαστές στην ιστορία του θεσμού.

Μετά το τέλος της 12ης σεζόν, η γαλλική μάρκα θα επικεντρωθεί στο γκολφ και στο SailGP.

Η DS θα αποχωρήσει από τη Formula E μετά τον τελικό του Λονδίνου τον Αύγουστο, έχοντας φέτος ως οδηγούς του Μαξιμίλιαν Γκούντερ και Τέιλορ Μπάρναρντ.