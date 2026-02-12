Formula E: Η ώρα της Σαουδικής Αραβίας με βραδινούς αγώνες

Έτσι όπως έχει ξεκινήσει η 12 σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ηλεκτρικών Μονοθεσίων – Formula E, με 3 διαφορετικούς νικητές σε ισάριθμους αγώνες και με πέντε οδηγούς να χωρίζονται με μόλις 7 βαθμούς διαφορά, είναι βέβαιο ότι το ενδιαφέρον θα κρατήσει αμείωτο μέχρι το τέλος, στον 17ο αγώνα της σεζόν, στις 16 Αυγούστου στο Λονδίνο.

Με τον Τζέικ Ντένις (πρωταθλητής της 9ης σεζόν) και την Andretti να έχει κερδίσει στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στον πρώτο αγώνα, τον Νικ Κάσιντι της Citroen, που ξετρέλανε τους Μεξικανούς κερδίζοντας από τη 13η θέση, όντας πρωτοπόρος στη βαθμολογία και τον Μιτς Έβανς να επικρατεί με τη Jaguar στο βροχερό Μαϊάμι, τώρα βρισκόμαστε στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, για ένα διπλό αγώνα Παρασκευή και Σάββατο, υπό το φως των προβολέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Σαουδική Αραβία επιστρέφει το Pit Boost, η επαναστατική τεχνολογία επαναφόρτισης των μονοθεσίων που αλλάζει εντελώς τα στοιχεία στρατηγικής των αγώνων. Χρησιμοποιείται μόνο σε έναν από τους διπλούς αγώνες, στον 4ο γύρο, και οι οδηγοί κάνουν υποχρεωτικά μια στάση και λαμβάνουν επιπλέον ενέργεια 10% (3,85kWh) μέσω μιας ώθησης 600kW σε 30 δευτερόλεπτα στο pit lane, στη μέση του αγώνα. Παράλληλα οι οδηγοί έχουν μια υποχρεωτική λειτουργία Attack Mode διάρκειας 6 λεπτών, για να επιτεθούν. Από εκεί και πέρα, είναι σε θέση να πιέσουν περισσότερο με λιγότερη έμφαση στην ανάγκη διαχείρισης των επιπέδων ενέργειας, κάτι που οδηγεί πάντα σε ακόμη πιο συναρπαστικούς αγώνες.

Η Citroen Racing στοχεύει στην συνέχιση της παρουσίας της στο βάθρο, καθώς η ομάδα προσπαθεί να μετατρέψει τη σταδιακή της πρόοδο σε ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα. Είναι πρώτη στη βαθμολογία οδηγών με τον Κάσιντι (15ος ο Βερνιέ) και δεύτερη στις ομάδες, πίσω από την Porsche.

Η γρήγορη πίστα Jeddah Corniche είναι μοναδική στο ημερολόγιο της Formula E. Με μήκος λίγο πάνω από 3 χιλιόμετρα και 19 στροφές, η πίστα συνδυάζει μεγάλες ευθείες με τεχνικές στροφές υψηλής απαιτητικότητας. Η διάταξή της δίνει έμφαση στην απόδοση, την ακρίβεια και τη διαχείριση ενέργειας, ενώ η εγγύτητα των μπαριερών στα όρια της πίστας απαιτεί ακρίβεια σε όλο τον γύρο. Η ομαλή επιφάνεια του οδοστρώματος και οι γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης καθιστούν επίσης την διαχείριση των ελαστικών κρίσιμο παράγοντα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Τζέντα, οι σημερινοί οδηγοί της Citroen Νικ Κάσιντι και Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, οι οποίοι πέρυσι έτρεχαν με άλλες ομάδες, καθώς η Citroen κάνει φέτος παρθενική εμφάνιση στη Formula E, είχαν τερματισμούς στην πρώτη δεκάδα.

Στην κορυφή των ταξινομήσεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, το Citroεn C3

Με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο ξεκίνησε το 2026 για τη Citroen στην Ελλάδα, η οποία κατέγραψε 822 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 8,1% και σημειώνοντας αύξηση μεριδίου κατά 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραμάτισε το Citroen C3, το οποίο κατέγραψε 520 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 13,6% στην κατηγορία B-SUV – τη μεγαλύτερη και πιο ανταγωνιστική κατηγορία της ελληνικής αγοράς.

Το Citroen C3 ξεχωρίζει χάρη στην πλήρη και σύγχρονη γκάμα κινητήρων: την εισαγωγική έκδοση βενζίνης 100 ίππων, την υβριδική έκδοση 110 ίππων και μια γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων για όσους επιλέγουν την ηλεκτροκίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν λίγες ημέρες εντάχθηκε στη γκάμα του μοντέλου μια νέα ηλεκτρική έκδοση για αστικές μετακινήσεις με τιμή εκκίνησης χαμηλότερη από αυτή της αντίστοιχης θερμικής έκδοσης.

Πιστό στις αξίες της μάρκας το Citroen C3 προσφέρει πραγματικά προσιτή κινητικότητα, με εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις εκδόσεις του χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο περιεχόμενο.

Επιπλέον, προσφέρει κορυφαία άνεση με την ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για την καθημερινή αστική μετακίνηση αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η πρωτιά του Citroen C3 στις αρχές του 2026, αλλά και οι συνολικές πωλήσεις της Citroen, επιβεβαιώνουν αφενός την στρατηγική της μάρκας να προσφέρει προσιτά μοντέλα με σύγχρονη τεχνολογία και έμφαση στην άνεση και αφετέρου την αποδοχή της από το ευρύ αγοραστικό κοινό.