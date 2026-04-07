Formula E: Η στρατηγική πάνω από την ταχύτητα

Η Formula E και το BigTime παρουσιάζουν μια ολοκαίνουργια σειρά video, Coding the Chaos.

Είναι αλήθεια ότι η τεχνολογική πλευρά της Formula E δεν γίνεται εύκολα κατανοητή, με την Formula E να συνεργάζεται με το BigTime προκειμένου να δώσει μια πιο επεξηγηματική εικόνα για το πλήρως ηλεκτρικό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε επεισόδιο αποκωδικοποιεί ένα σύστημα μέσα στη Formula E με τη βοήθεια ειδικών, μηχανικών και οδηγών μέσα στο paddock.

Στο πρώτο επεισόδιο, εξερευνάται η επιστήμη πίσω από την μπαταρία της Formula E και γιατί το να πηγαίνει ένας οδηγός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα δεν είναι πάντα η πιο έξυπνη στρατηγική.

Στο επεισόδιο, παρουσιάζεται πώς η σωστή ενεργειακή στρατηγική ενός οδηγού, μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας.