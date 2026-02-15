Formula E: Ήθελε περισσότερα η Citroen στη Τζέντα

Όταν πήγε στη Σαουδική Αραβία η Citroen, για τους δύο αγώνες της Formula E, Παρασκευή και Σάββατο, είχε τον Νικ Κάσιντι επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών, ενώ η ομάδα ήταν δεύτερη στη βαθμολογία πίσω από την Porsche.

Στους δύο βραδινούς αγώνες στη Τζέντα, ωστόσο, η Citroen δεν πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε, χάνοντας θέσεις στις δύο βαθμολογίες, αν και βρισκόμαστε μόλις μόνο με 5 αγώνες στη 12η σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Παρασκευή ο Νικ Κάσιντι, που είχε κερδίσει στο Μεξικό, από την 13η θέση στην εκκίνηση, τερμάτισε 6ος, χρησιμοποιώντας Attack Mode στο τέλος, ενώ ο Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, στην 150ή του συμμετοχή στη Formula E, ξεκίνησε από την 8η θέση και σε αυτή τερμάτισε.

Το βράδυ, ο επικεφαλής της ομάδας Σιρίλ Μπλαϊ δήλωσε ότι συνολικά ήταν ένας θετικός αγώνας με και τα δύο αυτοκίνητα να τερματίζουν στους βαθμούς, επισημαίνοντας ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμα ακριβώς εκεί που θέλουμε να βρισκόμαστε όσον αφορά τη συνολική απόδοση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σάββατο, στον δεύτερο βραδινό αγώνα, όλα έδειχναν ότι η Citroen θα πήγαινε καλύτερα, καθώς ο Βερνιέ ήταν 5ος στην εκκίνηση και ο Κάσιντι την 8η.

Ο Βερνιέ ήταν στην εξάδα, στην αρχή, όμως η στρατηγική της ομάδας να μεγιστοποιήσει τις φάσεις του Attack Mode, που το αυτοκίνητο παίρνει έξτρα ισχύ με παραπανήσια ενέργεια από τη μπαταρία, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα κέρδη, με τον Βερνιέ να τερματίζει στην 9η θέση.

Από την άλλη πλευρά ο Νικ Κάσιντι πάλεψε σκληρά αλλά τερμάτισε 16ος μετά από 30 γύρους και όπως δήλωσε έναν ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες που έχει βιώσει στη Formula E.

Τώρα στη βαθμολογία των οδηγών ο Κάσιντι είναι 4ος και επίσης στην 4η θέση η Citroen στη ομάδες.

Τώρα ανασύνταξη και προετοιμασία για τον 6ο αγώνα στη Μαδρίτη στις 21 Μαρτίου.