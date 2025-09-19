Formula E: Με δίδυμο τους Taylor Barnard και Maximilian Gunther η DS Penske

Τα επίσημα δοκιμαστικά για τη σεζόν 12 (2025-2026), της Formula E, θα διεξαχθούν στη Βαλένθια της Ισπανίας από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ ο πρώτος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 6 Δεκεμβρίου.

Κι ενώ η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και η DS Penske, η γαλλοαμερικανή ομάδα, ανακοίνωσε νέο δίδυμο οδηγών.

Ο Ζαν-Ερίκ Βερνιέ αποχώρησε για να πλαισιώσει τη Citroen στο ντεμπούτο της στη Formula E και ήρθε ο Βρετανός Τέιλορ Μπάρναρντ, που έτρεξε την προηγούμενη σεζόν 2024-2025 με τη McLaren, η οποία αποχώρησε από το θεσμό.

Ο 21χρονος Μπάρναρντ, μετά από μια ιστορική παρθενική σεζόν στη Formula E όπου έσπασε ρεκόρ, όντας ο νεότερος οδηγός στην ιστορία της Formula E που συμμετείχε σε E-Prix (Μονακό 2024, 14η θέση), είχε 5 βάθρα και 2 pole position σε 19 αγώνες.

Στην ομάδα παραμένει ο 28χρονος Γερμανός Μαξ Γκίντερ που μετρά 7 νίκες σε 99 αγώνες, στις 7 σεζόν που τρέχει στη Formula E.

Η DS Automobiles στη Formula E έχει τρέξει σε 137 αγώνες, πήρε 4 τίτλους, σημείωσε 18 νίκες, 55 βάθρα και 26 pole position.