Formula E: Ο Edoardo Mortara με Mahindra ξανά στην pole position

Ο Εντοάρντο Μορτάρα πέτυχε την πέμπτη pole position στην καριέρα του και τη δεύτερη συνεχόμενη στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, στη 12η σεζόν της Formula E με τα ηλεκτρικά μονοθέσια.

Ο Ελβετοϊταλός οδηγός της Mahindra, μολονότι χθες στον 4ο αγώνα της χρονιάς δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την πρώτη θέση στην εκκίνηση, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον Πασκάλ Βερλάιν της Porsche, σήμερα θα έχει μια ακόμα ευκαιρία.

Στην τελική διαδικασία κατάφερε να κάνει κατά 4 δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερο γύρο από τον Τζέικ Ντένις της Andretti, με τον πρωταθλητή της 9ης σεζόν να ξεκινά δίπλα του και λίγο πιο πίσω.

Τρίτος θα είναι ο Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα με τη Jaguar, που έχασε από τον Ντένις στην ημιτελική διαδικασία και τέταρτος ο Όλιβερ Ρόουλαντ, περσινός πρωταθλητής, με τη Nissan, ο οποίος έχασε από τον Μορτάρα στον άλλο ημιτελικό.

Ο Ζαν-Ερίκ Βερνιέ με τη Citroen βρίσκεται στην 5η θέση, έχοντας χάσει στον προημιτελικό από τον Μορτάρα και στην 6η ο Μαξιμίλιαν Γκέντερ με την DS PENSKE, ο οποίος είχε χάσει στα προημιτελικά από τον Ρόουλαντ.

Η Citroen έχει τον δεύτερο οδηγό της, τον Νικ Κάσιντι, που είναι και δεύτερος στη βαθμολογία, στην 8η θέση της εκκίνησης, ενώ ο χθεσινός νικητής Βερλάιν θα ξεκινήσει 11ος, με τον νικητή του αγώνα του Μαϊάμι, Μιτς Έβανς με τη Jaguar να είναι 13ος στην εκκίνηση.

Σήμερα το βράδυ θα έχουμε έναν συναρπαστικό αγώνα.

Στην κορυφή των ταξινομήσεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, το Citroεn C3

Με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο ξεκίνησε το 2026 για τη Citroen στην Ελλάδα, η οποία κατέγραψε 822 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 8,1% και σημειώνοντας αύξηση μεριδίου κατά 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραμάτισε το Citroen C3, το οποίο κατέγραψε 520 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 13,6% στην κατηγορία B-SUV – τη μεγαλύτερη και πιο ανταγωνιστική κατηγορία της ελληνικής αγοράς.

Το Citroen C3 ξεχωρίζει χάρη στην πλήρη και σύγχρονη γκάμα κινητήρων: την εισαγωγική έκδοση βενζίνης 100 ίππων, την υβριδική έκδοση 110 ίππων και μια γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων για όσους επιλέγουν την ηλεκτροκίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν λίγες ημέρες εντάχθηκε στη γκάμα του μοντέλου μια νέα ηλεκτρική έκδοση για αστικές μετακινήσεις με τιμή εκκίνησης χαμηλότερη από αυτή της αντίστοιχης θερμικής έκδοσης.

Πιστό στις αξίες της μάρκας το Citroen C3 προσφέρει πραγματικά προσιτή κινητικότητα, με εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις εκδόσεις του χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο περιεχόμενο.

Επιπλέον, προσφέρει κορυφαία άνεση με την ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για την καθημερινή αστική μετακίνηση αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η πρωτιά του Citroen C3 στις αρχές του 2026, αλλά και οι συνολικές πωλήσεις της Citroen, επιβεβαιώνουν αφενός την στρατηγική της μάρκας να προσφέρει προσιτά μοντέλα με σύγχρονη τεχνολογία και έμφαση στην άνεση και αφετέρου την αποδοχή της από το ευρύ αγοραστικό κοινό.