Formula E: Ο Mitch Evans με ρεκόρ νικών κέρδισε με Jaguar στο Μαϊάμι

Οι ευμετάβλητες καιρικές συνθήκες στο Μαϊάμι, αποσυντόνισαν τους περισσότερους οδηγούς στον 3ο αγώνα τη σεζόν της Formula E, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ηλεκτρικών μονοθεσίων.

Μετά από 5 γύρους πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, εξαιτίας της βροχής, τα μονοθέσια τελικά εκκίνησαν με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, για να κάνουν 41 γύρους στη βρεγμένη πίστα.

Ο Νεοζηλανδός Μιτς Έβανς της Jaguar TCS Racing κατάφερε να πάρει τη 15η νίκη στο θεσμό, σε 129 εκκινήσεις, δημιουργώντας ρεκόρ νικών, ξεκινώντας από την 9η θέση στην εκκίνηση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Νίκο Μίλερ που είχε την pole position με Porsche, και στην 3η θέση έναν άλλο οδηγό της Porsche, τον Γερμανό Πασκάλ Βερλάιν, που ήταν 11ος στην εκκίνηση.

Ο Μιτς Έβανς μπήκε στον αγώνα χωρίς να έχει πάρει βαθμούς στους δύο προηγούμενους αγώνες, σε Βραζιλία και Μεξικό, και μπόρεσε με τη νίκη του αυτή να ανέβει στην 6η θέση της βαθμολογίας, ατενίζοντας το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Για τον Μίλερ, ήταν ευκαιρία με την pole position που είχε να κερδίσει, με τον ρούκι της Mahindra, Φελίπε Ντρούγκοβιτς να χρησιμοποιεί το ATTACK MODE 50kW με κίνηση σε όλους τους τροχούς για να τον ξεπεράσει νωρίς. Όμως ο Μίλερ πέρασε ξανά μπροστά, κάτω από δυνατή βροχή, ενώ εκμεταλλεύτηκε και το χτύπημα που είχαν οι Ντρούγκοβιτς και Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα με Jaguar TCS Racing, που βρίσκονταν πιο πίσω, και τέθηκαν εκτός διεκδίκησης της νίκης.

Εν μέσω όλων αυτών, ο Έβανς άδραξε την ευκαιρία να ανέβει από την 9η θέση ψηλότερα, και να κάνει μια τέλεια κίνηση στον 27ο γύρο, περνώντας τον Μίλερ.

Από εκεί και πέρα, ο Νεοζηλανδός κατάφερε να διατηρηθεί μπροστά και να οδηγήσει στον δεύτερο γύρο ενεργοποιήσεων του ATTACK MODE με ένα συναρπαστικό προβάδισμα 3,1 δευτερολέπτων μέχρι την καρό σημαία, κερδίζοντας, αφενός και αφετέρου σπάζοντας το όριο των 1.000 βαθμών στο θεσμό, συμμετέχοντας από την 3η σεζόν και τώρα έχουμε τη 12η (όλες με τη Jaguar). Το μόνο που του λείπει είναι ένας τίτλος.

Η τέταρτη θέση είναι η καλύτερη επίδοση στην καριέρα του Ζοέλ Ερικσον της Envision Racing, με τους Νικ ντε Βρις της Mahindra Racing και Εντοάρντο Μορτάρα της Mahindra να συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Ο πρωταθλητής του 2025 Όλιβερ Ρόουλαντ με Nissan, κατάφερε να τερματίσει μόνο 12ος.

Παρά το γεγονός ότι δεν πήρε βαθμούς, με την 16η θέση, ο νικητής της Πόλης του Μεξικού, Νικ Κάσιντι με Citroen, εξακολουθεί να προηγείται στην κατάταξη των οδηγών, με 40 βαθμούς έναντι 38 του Βερλάιν, 37 του Τζέικ Ντένις της Andretti, 34 του Ρόουλαντ και 33 του Μίλερ.

Στις ομάδες, προηγείται η Porsche με 71 βαθμούς, έναντι 44 της Citroen και 38 της Mahindra, ενώ στους κατασκευαστές η Porsche έχει 88 βαθμούς, έναντι 63 της Stellantis, 56 της Jaguar, 43 της Nissan, 40 της Mahindra και 12 της Lola.

Σε δύο εβδομάδες θα κατευθυνθούμε στην Τζέντα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2026, για τον 4ο και 5ο αγώνα της σεζόν, με PIT BOOST, που τα μονοθέσια σταματούν να φορτιστούν με ενέργεια.