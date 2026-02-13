Formula E: Ο Pascal Wehrlein κέρδισε στη Τζέντα, στον 100ό του αγώνα

Στον 4ο αγώνα της 12ης σεζόν της Formula E, στη Τζέντα, ο Πασκάλ Βερλάιν, στο 100ό του E-Prix στα ηλεκτρικά μονοθέσια, συγχρόνισε το PIT BOOST και το ATTACK MODE και πήρε τη νίκη, μπροστά από τον Εντοάρντο Μορτάρα της Mahindra, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Μιτς Εβανς με Jaguar.

Ο Βερλάιν ξεκίνησε τρίτος και έφυγε μπροστά με το ATTACK MODE boost των 50kW, και την τετρακίνηση, που ήρθε μετά τη στάση του στο PIT BOOST.

Ο πρωταθλητής της 10ης σεζόν, μπόρεσε να προηγηθεί περίπου οκτώ δευτερόλεπτα έναντι των αντιπάλων του, διαχειρίστηκε τη διαφορά από τον Μορτάρα και πήρε μια σπουδαία νίκη.

Ο Νίκο Μίλερ (Porsche) τερμάτισε τέταρτος μπροστά από τη δεύτερη Jaguar του Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα και τον Νικ Κάσιντι της Citroen, που ξεκίνησε 13ος και στη βαθμολογία από πρώτος είναι τώρα δεύτερος.

Η νίκη και ο ταχύτερος γύρος του Βερλάιν τον έφεραν επικεφαλής με διαφορά 26 βαθμών, 64 έναντι 48 του Κάσιντι. Η Porsche ηγείται στις ομάδες, με δεύτερη τη Mahindra. Η μάρκα της Στουτγάρδης βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας των κατασκευαστών με 125 βαθμούς έναντι 81 της Jaguar.

Αύριο το βράδυ θα διεξαχθεί στη Τζέντα ο 5ος αγώνα της σεζόν.