Formula E: Πρώτη νίκη της Citroen στα ηλεκτρικά μονοθέσια

Η Citroen Racing εξασφάλισε την πρώτη της νίκη στη Formula E στο Autodromo Hermanos Rodríguez μπροστά σε ένα sold out κοινό.

Η γαλλική μάρκα, στην πρώτη της συμμετοχή στο πρωτάθλημα ηλεκτρικών μονοθεσίων, στη 12η σεζόν, δείχνει φοβερό αγωνιστικό χαρακτήρα, με τον Νικ Κάσιντι να εκτοξεύεται από την 13η θέση στην εκκίνηση, για να κερδίσει τον αγώνα, με το κλασικό «Cassidy Style», τοποθετώντας τη Citroen στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula E.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νεοζηλανδός μετά την τρίτη θέση του στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στο Σάο Πάολο, έδειξε ότι είναι μάστερ στο να επιλέγει ακριβώς τη σωστή στιγμή για να επιτεθεί και να αξιοποιήσει τις δύο ενισχύσεις ισχύος ATTACK MODE των 50kW, τετρακίνησης της Formula E, στην εποχή GEN3.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Formula E (@fiaformulae) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δεύτερος οδηγός της ομάδας, ο Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, από την 18η θέση ανέβηκε στην 8η, συνεισφέροντας πολύτιμους βαθμούς.

Πίσω από τον Νίκ Κάσιντι τερμάτισε ο Εντοάρντο Μοντάρα της Mahindra Racing και τρίτος ολοκλήρωσε τον αγώνα ο νυν πρωταθλητής Ολιβερ Ρόουλαντ της Nissan.

Στην 4η θέση ο Τέιλορ Μπάρναρντ της DS PENSKE και στην 5η θέση ο Τζέικ Ντένις της Andretti.

Ακολούθησαν ο Πασκάλ Βέρλαϊν της Porsche, ο Πέπε Μαρτί της CUPRA KIRO, ο Βερνιέ, ο Νίκο Μίλερ της Porsche και ο Norman Nato της Nissan.

Στη βαθμολογία ο Κάσιντι έχει 40 βαθμούς, έναντι 36 του Ντένις και 34 του Ρόουλαντ.

Στις ομάδες, η Citroen προηγείται της Andretti με 44 βαθμούς, έναντι 36 βαθμούς. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η Stellantis έχει 7 βαθμούς προβάδισμα έναντι της Porsche.

Επόμενος αγώνας στο Μαϊάμι στις 31 Ιανουαρίου.