Formula E: Πρώτη pole position του Nico Muller στο Μαϊάμι με Porsche

Να, λοιπόν, που ο Νίκο Μίλερ της Porsche κατακτά την πρώτη του pole position στη Formula E και γίνεται ο 33ος με pole position στο σπορ.

Ο Γερμανός οδηγός κέρδισε στον τελικό τον Βραζιλιάνο Φελίπε Ντρούγκοβιτς της αμερικανικής Andretti, που θα δει μέσα στην πατρίδα της έναν οδηγό στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Η μάχη είχε φουντώσει για τα καλά από τα δύο γκρουπ των οδηγών, που ήθελαν να εξασφαλίσουν τις 4 πρώτες θέσεις από κάθε γκρουπ, ώστε να πάνε σε νοκ-άουτ μονομαχίες.

Από το πρώτο γκρουπ οι 4 πρώτοι ήταν: Νάτο (Nissan), Κάστιντι (Citroen), ντε Βρις (Mahindra) και Μίλερ (Porsche), ενώ από το δεύτερο: Μπάρναρντ (DS Penske), ντα Κόστα (Jaguar), Ερικσον (Envision), Ντρούγκοβιτς (Andretti).

Στις μονομαχίες, μεταξύ ντε Βρις και Κάσιντι προκρίθηκε ο ντε Βρις, Μίλερ και Νάτο ο Μίλερ, Ερικσον και ντα Κόστα ο ντα Κόστα, Ντρούγκοβιτς και Μπάρναρντ ο Ντρούγκοβιτς.

Στη συνέχεια, στον ημιτελικό ο Μίλερ επικράτησε του ντε Βρις, και ο Ντρούγκοβιτς του ντα Κόστα, με το αποτέλεσμα του τελικού και την pole position που αναφέραμε στην αρχή.

Σήμερα το βράδυ περιμένουμε με ενδιαφέρον τον αγώνα των 33 γύρων και αναμένονται επιθέσεις.