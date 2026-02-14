Formula E: Σπουδαία νίκη του da Costa με Jaguar στη Τζέντα και το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά

Με εκπληκτικό τρόπο εξελίσσεται η 12η σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ηλεκτρικών Μονοθεσίων Formula E.

Στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, είχαμε χθες τον 4ο αγώνα με νικητή τον Πασκάλ Βερλάιν με Porsche, και σήμερα τον Φέλιξ ντα Κόστα με Jaguar, ο οποίος ξεκίνησε από την 3η θέση τον αγώνα.

Με νικητές τους Τζέικ Ντένις με Andretti στο Σάο Πάολο, Νικ Κάσιντι με Citroen στο Μεξικό και Μιτς Έβανς με Jaguar στο Μαϊάμι, έχουμε πέντε διαφορετικούς νικητές σε ισάριθμους αγώνες, με αποτέλεσμα η βαθμολογία να μεταβάλλεται διαρκώς.

Σήμερα, δεύτερος τερμάτισε ο Σεμπαστιάν Μπουεμί με Envision και τρίτος ο Όλιβερ Ρόουλαντ με Nissan, ενώ ο Εντοάρντο Μορτάρα με Mahindra που είχε την pole position έμεινε 4ος.

Ο Ζαν-Ερίκ Βερνιέ με το ένα Citroen πήρε βαθμούς με την 9η θέση, όμως ο Νικ Κάσιντι που ήταν δεύτερος στη βαθμολογία, τερμάτισε 14ος και έμεινε εκτός βαθμών, πέφτοντας στη βαθμολογία.

Πλέον, στη βαθμολογία: Βερλάιν 68, Μορτάρα 62, Ρόουλαντ 49, Κάσιντι 48, Έβανς 47, Μίλερ 45, ντα Κόστα 39, Ντένις 39, Μπουεμί 37.

Στις ομάδες: Porsche 113, Jaguar 86, Mahindra 74, Citroen 58, Envision 55, Nissan 50, Andretti 39, CUPRA Kiro 27, DS PENSKE 22, Lola 1.

Επόμενος αγώνας στη Μαδρίτη, στις 21 Μαρτίου.

Στην κορυφή των ταξινομήσεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, το Citroεn C3

Με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο ξεκίνησε το 2026 για τη Citroen στην Ελλάδα, η οποία κατέγραψε 822 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 8,1% και σημειώνοντας αύξηση μεριδίου κατά 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραμάτισε το Citroen C3, το οποίο κατέγραψε 520 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 13,6% στην κατηγορία B-SUV – τη μεγαλύτερη και πιο ανταγωνιστική κατηγορία της ελληνικής αγοράς.

Το Citroen C3 ξεχωρίζει χάρη στην πλήρη και σύγχρονη γκάμα κινητήρων: την εισαγωγική έκδοση βενζίνης 100 ίππων, την υβριδική έκδοση 110 ίππων και μια γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων για όσους επιλέγουν την ηλεκτροκίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν λίγες ημέρες εντάχθηκε στη γκάμα του μοντέλου μια νέα ηλεκτρική έκδοση για αστικές μετακινήσεις με τιμή εκκίνησης χαμηλότερη από αυτή της αντίστοιχης θερμικής έκδοσης.

Πιστό στις αξίες της μάρκας το Citroen C3 προσφέρει πραγματικά προσιτή κινητικότητα, με εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις εκδόσεις του χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο περιεχόμενο.

Επιπλέον, προσφέρει κορυφαία άνεση με την ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για την καθημερινή αστική μετακίνηση αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η πρωτιά του Citroen C3 στις αρχές του 2026, αλλά και οι συνολικές πωλήσεις της Citroen, επιβεβαιώνουν αφενός την στρατηγική της μάρκας να προσφέρει προσιτά μοντέλα με σύγχρονη τεχνολογία και έμφαση στην άνεση και αφετέρου την αποδοχή της από το ευρύ αγοραστικό κοινό