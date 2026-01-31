Driveit

Formula E: Στο Μαϊάμι σήμερα ο τρίτος αγώνας της σεζόν

Ο Dan Ticktum με CUPRA KIRO ήταν ο ταχύτερος στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές
Μετά το Σάο Πάολο και την Πόλη του Μεξικού, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ηλεκτρικών Μονοθεσίων της Formula E βρίσκεται στο Μαϊάμι.

Με τη Citroen να είναι πρώτη στη βαθμολογία των ομάδων και τον Νίκ Κάσιντι, τον έναν εκ των οδηγών της, στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, στην πρώτη εμφάνιση της γαλλικής ομάδας στο θεσμό, ο ανταγωνισμός βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.

Στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών στο Μαϊάμι, ο Νταν Τίκτουμ με CUPRA KIRO έκανε τον καλύτερο χρόνο, ακολουθούμενος από τον Τέιλορ Μπάρναρντ της DS PENSKE, με τρίτο τον Νίκο Μούλερ με Porsche.

Ακολούθησαν, πολύ κοντά σε χρόνους, οι Νικ Κάσιντι με Citroen, Εντοάρντο Μορτάρα με Mahindra Racing, Σεμπαστιάν Μπουεμί με Evision, Νικ ντε Βρις με Mahindra, Ζόελ Ερικσον με Evision, Χοσέπ-Μαρία Μαρτί με Cupra και Μαξιμίλιαν Γκίντερ με DS Penske.

Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε το δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, το απόγευμα τις κατατακτήριες δοκιμές για να δούμε τις θέσεις εκκίνησης και το βράδυ, ώρα Ελλάδος, τον αγώνα στο Διεθνές Αυτοκινητόδρομο του Μαϊάμι.

