Formula E: Τα highlights του εντυπωσιακού αγώνα στη Μαδρίτη

Ο 6ος αγώνας της 12ης σεζόν της Formula E, ηλέκτρισε στην κυριολεξία την Μαδρίτη, που φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα ηλεκτρικών μονοθεσίων.

Οι δυνατές συγκινήσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, που γράφτηκε η τριάδα του βάθρου, πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, με τη Jaguar, τελικά, να κάνει το 1-2 με τον Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα και τον Μιτς Έβανς, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Πασκάλ Βερλάιν της Porsche, που είναι και επικεφαλής της βαθμολογίας.

Για τον ντα Κόστα ήταν η δεύτερη σερί νίκη μετά τη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και είναι ο μόνος οδηγός με δύο νίκες φέτος, καθώς έχουμε σε 6 αγώνες 5 διαφορετικούς νικητές.

Ο Νικ Κάσιντι της Citroen, που είχε την pole position, με λανθασμένη στρατηγική τερμάτισε στην 17η θέση. Ο νικητής του Μεξικού έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο και να πάρει βαθμούς στο κυνήγι του τίτλου.

Από την άλλη, ο δεύτερος οδηγός της Citroen, ο Ζαν-Ερίκ Βερνιέ που ξεκίνησε από τη 18η θέση, έπειτα από ατύχημα στα δοκιμαστικά, είχε ανέβει πολλές θέσεις, όμως μετά από επαφή με τον Τέιλορ Μπάρναρντ της DS Penske, η οποία προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο αυτοκίνητό του και είχε ως αποτέλεσμα ποινή πέντε δευτερολέπτων για τον Τέιλορ, ήταν δύσκολη η διαχείριση του αυτοκινήτου και τερμάτισε 14ος.

Τώρα, θα περιμένουμε μέχρι το Βερολίνο, 2 και 3 Μαΐου, για έναν διπλό αγώνα.

Η Citroen με νέα ηλεκτρική έκδοση e-C3 πιο προσιτή από ποτέ με τιμή 17.990€

H Citroen παραμένει πιστή στην δέσμευσή της για την εύκολη ενεργειακή μετάβαση καθιστώντας την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή από ποτέ. Με τη νέα έκδοση e-C3 “Urban”, η Citroen κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής κινητικότητας. Σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων εντός πόλης και προαστίων, διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh, η οποία προσφέρει έως 212 km αυτονομίας (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και έως 302 km σε αστική χρήση.

Συμπαγής και ελαφριά, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 ίππων, εξασφαλίζει ομαλή και άμεση απόκριση στην οδήγηση σε αστικό περιβάλλον. Η έκδοση Urban διαθέτει επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με αυτό της έκδοσης Plus από την ήδη υπάρχουσα γκάμα του μοντέλου.

Διατίθεται δε στην τιμή των 17.990 € (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση (Citroen C3 Turbo 100hp manual Plus). Συνδυάζει άνετους χώρους, υψηλό επίπεδο άνεσης με τις αναρτήσεις Citroen Advanced Comfort®, καθώς και απλότητα στη φόρτιση. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).

Με τη νέα έκδοση e-C3 Urban, το C3 προσφέρει μια ολοκληρωμένη και προσιτή πρόταση για όσους επιλέγουν την ηλεκτρική κινητικότητα η οποία, με βάση την ισχύουσα εμπορική πολιτική της εταιρείας και την κρατική επιδότηση του ΚΗ3, διαμορφώνεται ως εξής:

e-C3 PLUS (Urban 200km) 17.990€

e-C3 PLUS (Comfort 320km) 19.900€

e-C3 MAX (Comfort 320km) 20.900€