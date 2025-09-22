Formula Student: Τριήμερο φεστιβάλ με πολυτεχνικές σχολές

Ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ που αναδεικνύει το ταλέντο και τις προοπτικές των φοιτητών των πολυτεχνικών σχολών, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα, 26-28 Σεπτεμβρίου 2025.

Το τριήμερο φεστιβάλ υλοποιείται με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Γλυφάδας και με τις αιγίδες του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και της Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκδήλωση «Ανακαλύπτοντας την Αυτοκίνηση του Αύριο: Καινοτομία, Ενέργεια ,Τεχνολογία, Κινητικότητα. Οι Πολυτεχνικές σχολές οδηγούν τις εξελίξεις στην Αυτοκίνηση», πραγματοποιείται για 4η συνεχόμενη χρονιά με τη συμμετοχή Πολυτεχνικών σχολών της χώρας μας,

Στόχος του φεστιβάλ είναι να ανακαλυφτούν οι τεχνολογίες του αύριο, να αναδειχθούν οι αξιόμαχες και αξιέπαινες προσπάθειες στο ευρύ κοινό των πολυτεχνικών σχολών της χώρας μας, ομάδες οι οποίες έχουν σχεδιάσει και κατασκευάσει μονοθέσια οχήματα που μετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις και διοργανώσεις στο πλαίσιο του παγκόσμιου θεσμού «Formula Student», όπου, άλλωστε, επανειλημμένως έχουν διακριθεί.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη των μονοθεσίων in action (και με εναλλακτικές μορφές ενέργειας) στο ελληνικό κοινό και οι εκπρόσωποι των ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα τεχνήματά τους, να συζητήσουν μεταξύ τους και με το κοινό, με στελέχη από το χώρο της αυτοκίνησης, της ενέργειας , της τεχνολογίας.

Παράλληλα θα υπάρχουν δράσεις από διάφορες εταιρίες καθώς και test drives αυτοκινήτων.