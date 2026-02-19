Geely: Αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ελλάδα, με περισσότερα καταστήματα

Η εκ των κορυφαίων κινεζικών μαρκών Geely, η οποία έκανε την είσοδό της στην ελληνική αγορά τον Ιούνιο του 2025 με το ηλεκτρικό ΕΧ5, αρχίζει να αναπτύσσεται ταχύτατα.

Πρόσφατα η GEO Mobility Hellas, εισαγωγική εταιρεία, ξεκίνησε να λειτουργεί το πρώτο Geely Experience Store στον κόμβο Αμαρουσίου, στην Αττική, έναν χώρο με αισθητική και πολλή τεχνολογία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν λίγες ημέρες, η Geely παρουσίασε στην Ελλάδα και το πρώτο της plug-in hybrid μοντέλο, το Super Hybrid Starray EM-i, ενισχύοντας τη γκάμα της.

Τώρα, η εταιρεία ανακοίνωσε νέους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες πωλήσεων και after sales, την εταιρεία ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ στο 8ο χλμ. Σερρών – Θεσσαλονίκης (Σέρρες), την εταιρεία MΑΧΧ MOTORS στο 10ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθήνας (Ιωάννινα) και την εταιρεία ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ στη Λ. Αθηνών – Ξηρόβρυση (Χαλκίδα).

Το 2026 περιμένουμε κι άλλα μοντέλα, ένα συμπαγές ηλεκτρικό, ένα ακόμα plug-in hybrid και δύο αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες.