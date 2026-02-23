Συμβαίνει τώρα:
Geely: Η δυναμική στην Κίνα την ωθεί και στην Ελλάδα

Η εταιρεία βρέθηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων στην Κίνα τον Ιανουάριο
geely-ex5
Το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5
Δημήτρης Μπαλής

Έχοντας δημιουργήσει ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων το 2025, με 4,11 εκατ. μονάδες (το 90% εξηλεκτρισμένες εκδόσεις), ο όμιλος Geely βρέθηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων τον Ιανουάριο, με 270.167 μονάδες, ξεπερνώντας την BYD.

Από αυτές τις 270.167 μονάδες, οι 217.438 είναι της μάρκας Geely, που καταγράφει μεγάλη άνοδο στις εξαγωγές.

geely-starray-em-i
Το plug-in hybrid Geely Starray EM-i

Μια από τις χώρες που εξάγει η μάρκα είναι η Ελλάδα, με τη GEO Mobility Hellas να αναπτύσσει το δίκτυο πωλήσεων σε διάφορα σημεία της χώρας μας, έχοντας ήδη δύο μοντέλα στην αγορά, το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5, που ήδη κατέχει το 10% στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV, και το plug-in hybrid Geely Starray EM-i, με τεράστια αυτονομία κίνησης 1.000 χλμ. με βενζίνη και μπαταρία (ηλεκτρικά).

