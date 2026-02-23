Geely: Η δυναμική στην Κίνα την ωθεί και στην Ελλάδα

Έχοντας δημιουργήσει ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων το 2025, με 4,11 εκατ. μονάδες (το 90% εξηλεκτρισμένες εκδόσεις), ο όμιλος Geely βρέθηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων τον Ιανουάριο, με 270.167 μονάδες, ξεπερνώντας την BYD.

Από αυτές τις 270.167 μονάδες, οι 217.438 είναι της μάρκας Geely, που καταγράφει μεγάλη άνοδο στις εξαγωγές.

Μια από τις χώρες που εξάγει η μάρκα είναι η Ελλάδα, με τη GEO Mobility Hellas να αναπτύσσει το δίκτυο πωλήσεων σε διάφορα σημεία της χώρας μας, έχοντας ήδη δύο μοντέλα στην αγορά, το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5, που ήδη κατέχει το 10% στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV, και το plug-in hybrid Geely Starray EM-i, με τεράστια αυτονομία κίνησης 1.000 χλμ. με βενζίνη και μπαταρία (ηλεκτρικά).