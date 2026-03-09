Geely: Με 6 εξηλεκτρισμένα μοντέλα στον Αρκτικό Κύκλο

Την αντοχή τους σε πολύ χαμηλές, πολικές θερμοκρασίες, επιβεβαίωσαν 6 εξηλεκτρισμένα μοντέλα της Geely.

Ο στόλος των 6 διαφορετικών μοντέλων, εκ των οποίων επί του παρόντος μόνο το ένα, το Geely Starray EM-i, διατίθεται στην Ευρώπη, ξεκίνησαν από το Arjeplog στη Βόρεια Σουηδία, πήγαν προς τη Lulea και κατόπιν στην Kiruna, πριν περάσουν τα σύνορα και τερματίσουν ακριβώς 1.025 χιλιόμετρα μετά, στο Tromso, στη Βόρεια Νορβηγία.

Ήταν η πρώτη φορά που μια ανεξάρτητη κινεζική μάρκα αυτοκινήτων διεξήγαγε μία τέτοια δοκιμή στον Αρκτικό Κύκλο για ολόκληρη τη γκάμα της. Ήταν επίσης το πρώτο πρόγραμμα δοκιμών στην Αρκτική, στο οποίο συμμετείχαν όλα τα κύρια συστήματα μετάδοσης κίνησης: νέας ενέργειας – ηλεκτρικά μπαταρίας, plug-in υβριδικά, μεθανόλης καθώς και με τεχνολογία εκτεταμένης αυτονομίας. Ολόκληρη η γκάμα υποβλήθηκε επίσης σε εξαντλητικές δοκιμές σε ακραίες πολικές θερμοκρασίες στο Colmis Proving Ground στο Arjeplog, το κέντρο δοκιμών αυτοκινήτων με το υψηλότερο γεωγραφικό πλάτος στην περιοχή της Ευρασίας.

Η δοκιμασία στην Αρκτική απέδειξε σε συνθήκες πολικού ψύχους την απρόσκοπτη λειτουργία πολλών κρίσιμων συστημάτων, όπως: σταθερότητα και ανταπόκριση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS σε χειμερινές συνθήκες, προσαρμογή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, μαύρου πάγου και περιορισμένης ορατότητας σε πολικές θερμοκρασίες απόδοση συστημάτων φορτίου οροφής σε ακραίο κρύο, χειρισμός του οχήματος σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης και βαθμονόμηση AWD σε χιόνι και πάγο και απόδοση χειμερινών ελαστικών σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

Σημειώνουμε ότι η δοκιμασία στον Αρκτικό Κύκλο, αποτελεί ένα μόνο τμήμα των εκτενών δοκιμών της Geely πριν ένα New Energy Vehicle (NEV) μοντέλο της βγει στην αγορά. Δοκιμές γίνοντας σε 6 βασικές εγκαταστάσεις, στα κεντρικά στο Hangzhou της νότιας Κίνας, στο Γκέτεμποργκ, τη Φρανκφούρτη και στο Κόβεντρυ στην Ευρώπη. Η Geely σχεδιάζει να επεκταθεί σε 16 συνολικά βάσεις δοκιμών σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά στο Geely Starray EM-i, το μοντέλο ήδη πωλείται στην Ελλάδα, είναι plug-in hybrid, με 262 ίππους, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 112 ίππους στην πόλη, και συνολική άνω των 1.000 χλμ., όπως αποδείχθηκε και στον Αρκτικό Κύκλο.