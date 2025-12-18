Geely: Πέντε ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο Κέντρο Δοκιμών Οχημάτων

Η μεγαλύτερη και πιο προηγμένη εγκατάσταση δοκιμών ανήκει στο Geely Auto Group.

Το Geely Safety Centre, καλύπτει συνολική επιφάνεια 45.000 τ.μ., και μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις διεθνείς δοκιμές ασφάλειας: δοκιμές σύγκρουσης υψηλής ταχύτητας και προστασίας πεζών, προσομοιώσεις ενεργητικής ασφάλειας, δοκιμές ασφάλειας μπαταριών και συστημάτων νέας ενέργειας, κυβερνοασφάλεια και αξιολογήσεις που σχετίζονται με την υγεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν δοκιμές κυβερνοασφάλειας πιστοποιημένες κατά CNAS, με πολλαπλά σενάρια επιθέσεων και αξιολόγηση για μικροτσίπ, firmware, μετάδοση και κρυπτογράφηση δεδομένων, ενημερώσεις OTA, αισθητήρες και ελεγκτές οχημάτων.

Μάλιστα, το νέο Geely Safety Centre κατέρριψε πέντε παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες, καθώς είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο αυτοκινητικής ασφάλειας (81.930,745 τ.μ.), η μεγαλύτερη εσωτερική πίστα δοκιμών σύγκρουσης (293,39 μ.), η μεγαλύτερη αεροσήραγγα μεταβλητών υψομετρικών και κλιματικών συνθηκών (28.536,224 τ.μ.) με προσομοιώσεις χιονιού/βροχής/ηλιακής ακτινοβολίας και μέγιστη ταχύτητα ανέμου 250 χλμ./ώρα, η μεγαλύτερη ζώνη δοκιμών σύγκρουσης με μεταβλητή γωνία (0–180°) (12.709,293 τ.μ.), και ο μεγαλύτερος αριθμός διαθέσιμων δοκιμών (27 τύποι) σε εργαστήριο ασφάλειας αυτοκινητοβιομηχανίας.