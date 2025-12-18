Driveit

Geely: Πέντε ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο Κέντρο Δοκιμών Οχημάτων

Νέα παγκόσμια πρότυπα σε μέγεθος, εύρος και τεχνολογικές δυνατότητες
geely-safety-centre
Δημήτρης Μπαλής

Η μεγαλύτερη και πιο προηγμένη εγκατάσταση δοκιμών ανήκει στο Geely Auto Group.

Το Geely Safety Centre, καλύπτει συνολική επιφάνεια 45.000 τ.μ., και μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις διεθνείς δοκιμές ασφάλειας: δοκιμές σύγκρουσης υψηλής ταχύτητας και προστασίας πεζών, προσομοιώσεις ενεργητικής ασφάλειας, δοκιμές ασφάλειας μπαταριών και συστημάτων νέας ενέργειας, κυβερνοασφάλεια και αξιολογήσεις που σχετίζονται με την υγεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν δοκιμές κυβερνοασφάλειας πιστοποιημένες κατά CNAS, με πολλαπλά σενάρια επιθέσεων και αξιολόγηση για μικροτσίπ, firmware, μετάδοση και κρυπτογράφηση δεδομένων, ενημερώσεις OTA, αισθητήρες και ελεγκτές οχημάτων.

Μάλιστα, το νέο Geely Safety Centre κατέρριψε πέντε παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες, καθώς είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο αυτοκινητικής ασφάλειας (81.930,745 τ.μ.), η μεγαλύτερη εσωτερική πίστα δοκιμών σύγκρουσης (293,39 μ.), η μεγαλύτερη αεροσήραγγα μεταβλητών υψομετρικών και κλιματικών συνθηκών (28.536,224 τ.μ.) με προσομοιώσεις χιονιού/βροχής/ηλιακής ακτινοβολίας και μέγιστη ταχύτητα ανέμου 250 χλμ./ώρα, η μεγαλύτερη ζώνη δοκιμών σύγκρουσης με μεταβλητή γωνία (0–180°) (12.709,293 τ.μ.), και ο μεγαλύτερος αριθμός διαθέσιμων δοκιμών (27 τύποι) σε εργαστήριο ασφάλειας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
470
114
107
83
82
Driveit: Περισσότερα άρθρα
BMW: 50άρα η 3άρα
Η Σειρά 3 γιορτάζει 50 χρόνια παραγωγής με πάνω από 18 εκατομμύρια αυτοκίνητα
bmw-3-series-e21-bmw
Newsit logo
Newsit logo