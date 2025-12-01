Geely: Το πρώτο Geely Experience Store είναι στο Μαρούσι

Γεγονός είναι το πρώτο κατάσταση της κινεζικής Geely στην Ελλάδα, η οποία εισάγεται από την GEO Mobility Hellas.

Το πρώτο Geely Experience Store λειτουργεί ήδη στη Λεωφόρο Κηφισίας 87, στον κόμβο Αμαρουσίου, ενώ στα σχέδια της εταιρείας είναι το άνοιγμα και άλλων σημείων πώλησης σε κομβικά σημεία της Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Geely Experience Store αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο, σχεδιασμένο για να προσφέρει στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία με τα οχήματα Geely, από την ανακάλυψη και τη δοκιμή των μοντέλων έως τις εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης.

Με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα, ο νέος χώρος αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Geely για «έξυπνη κινητικότητα για όλους».

Πρωταγωνιστής του νέου Geely Experience Store είναι το Geely EX5, το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλή τεχνολογία και αποδοτικότητα.



Παράλληλα με το άνοιγμα του εκθεσιακού χώρου, μέσα από τα Geely Welcome Days, από σήμερα 1η Δεκεμβρίου έως και τις 6 Δεκεμβρίου, όποιος επισκεφθεί το Geely Experience Store μπορεί να αποκτήσει το Geely EX5 από 28.990 ευρώ με Welcome Bonus και επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, ή με 0% επιτόκιο και 254 ευρώ το μήνα. Επιπλέον προσφέρονται 4 χρόνια δωρεάν service.