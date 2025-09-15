Driveit

Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά

Εκστρατεία και στην Ελλάδα για τη συγκέντρωση ειδών διατροφής από τις 15 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2025
Ford Electric range
Δημήτρης Μπαλής

Μια παγκόσμια δράση της Ford που βρίσκεται εφαρμογή και στην Ελλάδα, ξεκίνησε σήμερα 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 25 του μήνα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης Ford Building Together, η Ford με τη δράση «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά», συγκεντρώνει στα καταστήματα των εμπόρων της ανά την Ελλάδα, είδη διατροφής που καλούνται να δωρίσουν τόσο οι πελάτες και οι φίλοι της μάρκας, όσο και μέλη της τοπικής κοινότητας.

Σκοπός της δράσης είναι να γεμίσει με τρόφιμα το πορτ-μπαγκάζ όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford στις εκθέσεις των εμπόρων της μάρκας, που θα ενισχύσουν φορείς και οργανώσεις στις περιοχές που οι έμποροι Ford δραστηριοποιούνται.

ford-building-together

είδη διατροφής που συγκεντρώνονται είναι: κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, συσκευασμένα δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας.

