Η Red Bull – Ford με το 2-3 στο Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού, αλλάζει τα δεδομένα

Ήταν ένα συγκλονιστικό Grand Prix, το 15ο της χρονιάς της Formula 1 στο Μπακού.

Ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε με διαφορά 1 δεκάτου του δευτερολέπτου τον Μαξ Φερστάπεν, με τη Red Bull – Ford να κάνει το 2-3 με τον Ισάκ Χάτζαρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα Grand Prix με δύο αυτοκίνητα ασφαλείας και μια κίτρινη σημαία στο τέλος, είχαμε δυνατές προσπεράσεις, εγκαταλείψεις όπως του Νόρις, χάσιμο θέσεων όπως του Πιάστρι (αμφότεροι με McLaren), τη Ferrari σε ρηχά νερά (4η και 6η θέση), και τον Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes από 17ος να τερματίζει 5ος και να προχωρά ακάθεκτος προς τον τίτλο.

Βαθμολογία οδηγών: Αντονέλι 302, Ράσελ 236, Χάμιλτον 199, Νόρις 186, Λεκλέρ 179, Φερστάπεν 163, Πιάστρι 120.

Βαθμολογία ομάδων: Mercedes 538, Ferrari 378, McLaren 306, Red Bull – Ford 263, Racing Bulls – Ford 83, Alpine 68, Haas 27, Audi 17, Williams 12, Aston Martin 3, Cadillac 0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δηλώσεις

Τζορτζ Ράσελ – Mercedes

«Να κερδίζω κάθε αγώνα, αυτό είναι το πλάνο. Ο ομόσταβλός μου έχει κάνει μια απίστευτη σεζόν, με σχεδόν άψογη πορεία, αλλά τώρα φτάνουμε στην κρίσιμη καμπή. Θα εστιάσω αποκλειστικά στον εαυτό μου. Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος για μένα, αλλά τώρα βγαίνω πλέον στο ξέφωτο».

Μαξ Φερστάπεν – Red Bull – Ford

«Κάναμε καλό αγώνα. Το πρώτο σκέλος με τα μεσαία ελαστικά ήταν δύσκολο, αλλά κάναμε καλή επανεκκίνηση. Στη συνέχεια η διαφορά ήταν σε ένα δευτερόλεπτο, μετά στο 1,1 δευτερόλεπτο, και στον τελευταίο γύρο ο Τζορτζ έχασε ισχύ και πλησίασα, αλλά δεν ήταν αρκετό».

Ισάκ Χάτζαρ – Red Bull – Ford

«Πέρασαν έξι πολύ μεγάλες εβδομάδες από τότε που τραυματίστηκα. Ήταν η κατάλληλη στιγμή για την επιστροφή. Ένιωθα δυνατός και προχώρησα βήμα-βήμα για να αποκτήσω αυτοπεποίθηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το πρώτο μου ουσιαστικό βάθρο, το οποίο κατέκτησα χάρη στην καθαρή μου ταχύτητα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τον καρπό μου, ακόμα κι αν τον νιώθω κάπως μουδιασμένο».

Λορέν Μίκις – Επικεφαλής Red Bull – Ford

«Πέταγε όλο το Σαββατοκύριακο – ήταν ίσως το καλύτερό μας τριήμερο της χρονιάς. Ήταν θετικό το γεγονός ότι τα μονοθέσια κατέλαβαν τη 2η και την 3η θέση χάρη στις επιδόσεις τους, οπότε αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους στο Milton Keynes, καθώς εδώ παρουσιάσαμε τις αναβαθμίσεις μας. Στην αρχή της σεζόν, όταν οι αντίπαλοι σημείωναν χρόνους κατά ένα δευτερόλεπτο ταχύτερους από εμάς, η κατάσταση αυτή φάνταζε πολύ μακρινή, αλλά πλέον είμαστε κι εμείς στη μάχη. Εξετάσαμε όλα τα σενάρια και επιλέξαμε να διατηρήσουμε τις θέσεις μας. Συγχαρητήρια στον Ισάκ, ο οποίος οδήγησε πολύ έξυπνα και πέτυχε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα».