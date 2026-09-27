Το Chery Τiggo 9 με το 9 του Robert Lewandowski

Ποδόσφαιρο και αυτοκίνητο έχουν κοινή πορεία, καθώς το λαοφιλέστερο άθλημα προβάλλεται μέσα από ένα πολύ σημαντικό μέσο μετακίνησης. Και δεν είναι λίγες οι εταιρείες, όπως η Chery, που συνεργάζονται με ομάδες ποδοσφαίρου είτε και με αθλητές, προκειμένου να αναδειχθούν περαιτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συνεργασία της Chery με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που έχει αναλάβει και τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή της Chery σε διεθνές επίπεδο.

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Ο διάσημος Πολωνός ποδοσφαιριστής, με κορυφαία καριέρα σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Μπαρτσελόνα, ενώ από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στις ΗΠΑ με την ομάδα Σικάγο Φάιρ, πορεύεται με το Tiggo 9 CSH plug-in hybrid, που συνδυάζει την τεχνολογία Chery Super Hybrid με άνεση και προηγμένα συστήματα ασφάλειας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τις σύγχρονες οικογενειακές μετακινήσεις.