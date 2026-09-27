Το Chery Τiggo 9 με το 9 του Robert Lewandowski

Ποδόσφαιρο και αυτοκίνητο έχουν κοινή πορεία, καθώς το λαοφιλέστερο άθλημα προβάλλεται μέσα από ένα πολύ σημαντικό μέσο μετακίνησης. Και δεν είναι λίγες οι εταιρείες, όπως η Chery, που συνεργάζονται με ομάδες ποδοσφαίρου είτε και με αθλητές, προκειμένου να αναδειχθούν περαιτέρω.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συνεργασία της Chery με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που έχει αναλάβει και τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή της Chery σε διεθνές επίπεδο.
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Ο διάσημος Πολωνός ποδοσφαιριστής, με κορυφαία καριέρα σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Μπαρτσελόνα, ενώ από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στις ΗΠΑ με την ομάδα Σικάγο Φάιρ, πορεύεται με το Tiggo 9 CSH plug-in hybrid, που συνδυάζει την τεχνολογία Chery Super Hybrid με άνεση και προηγμένα συστήματα ασφάλειας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τις σύγχρονες οικογενειακές μετακινήσεις.
Το κοινό του μοντέλου με τον Λεβαντόφσκι είναι το 9, καθώς αυτό το νούμερο φορά στη φανέλα του.
«Το Νο 9 ήταν πάντα σημαντικό στην καριέρα μου. Η φανέλα μου με το Νο 9 με συνοδεύει σε κάθε γκολ που πετυχαίνω. Όταν είδα το Tiggo 9 αισθάνθηκα μια δυνατή σύνδεση. Από το Νο 9 στο γήπεδο, στο Tiggo 9 στον δρόμο. Και τα δύο αντιπροσωπεύουν την αριστεία», είπε ο Λεβαντόφσκι.
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Το Chery Tiggo 9 με συνολική ισχύ 428 ίππων, επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ η μπαταρία LFP χωρητικότητας 34,46 kWh χαρίζει 148 αμιγώς ηλεκτρικά χιλιόμετρα, και με το ρεζερβουάρ βενζίνης έως περίπου 900 χλμ..
Διαθέτει μεταξόνιο 2,800μ., που επιτρέπει ευέλικτη 7θέσια διάταξη (2+3+2) και χώρο αποσκευών 889 λίτρων (με τα 5 καθίσματα σε χρήση).
Καταλήγοντας, εφοδιάζεται με πληθώρα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.