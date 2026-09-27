Το ιδανικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο για τους φοιτητές

Η φοιτητική ζωή ξεκινάει και μαζί της οι ατελείωτες διαδρομές. Μετά το πέρας των Πανελληνίων, έρχεται η ώρα για το δίπλωμα για όσους δεν το έχουν ήδη από πριν. Και παράλληλα η διαδικασία επιλογής του πρώτου αυτοκινήτου.



Όπως είχαμε αναφέρει στο παρελθόν, επικρατεί λανθασμένα η νοοτροπία ότι ο νέος οδηγός πρέπει να αποκτήσει εμπειρία, οδηγώντας πρώτα ένα παλιό αυτοκίνητο για να μην κάνει ζημιές και εκδορές στο καινούριο.



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Αυτό που ισχύει, όμως, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ένας νέος οδηγός πρέπει να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν πιο καινούριο αυτοκίνητο για να διαθέτει όλα τα συστήματα ασφαλείας και να είναι πιο ασφαλής.



Η αγορά ενός καινούριου μοντέλου μπορεί να μην είναι οικονομικά εφικτή για πολλά νοικοκυριά, γι’ αυτό τα μεταχειρισμένα μοντέλα είναι μία ρεαλιστική και λογική εναλλακτική. Μπορείτε να βρείτε πολλά αυτοκίνητα ακόμα και δεκαετίας, τα οποία είναι ασφαλή και σε προσιτές τιμές.



Έτσι, είτε πρόκειται για αγορά που αφορά το παιδί σας είτε για εσάς τον ίδιο, το κυριότερο που πρέπει να υπολογίσετε είναι ότι η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα και ένας νέος οδηγός χρειάζεται ένα αυτοκίνητο με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας.



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Αφήστε, λοιπόν, στην άκρη την ιδέα να βγάλουμε ξανά στη φόρα το αυτοκίνητο του παππού για το φοιτητή της οικογένειας, αφού υπάρχουν διάφορες και καλές επιλογές στην αγορά των μεταχειρισμένων. Ξεχωρίσαμε να σας προτείνουμε ένα οικονομικό, νεανικό, ευέλικτο και ευκολοδήγητο μοντέλο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα που θα σας προκαλέσουν πονοκέφαλο.



Ο λόγος για το Peugeot 208 και συγκεκριμένα την πρώτη γενιά (2012-2018), ώστε το κόστος κτήσης να παραμείνει χαμηλό, καθώς τα έξοδα είναι ήδη πολλά, ειδικά εάν το παιδί σας μετακομίζει και σε άλλη πόλη. Μπορεί να μην είναι του «κουτιού», αλλά πρόκειται για ένα σύγχρονο μοντέλο, ειδικά τα τελευταία της γενιάς δεν έχουν κλείσει καν δεκαετία.

Η Peugeot φημίζεται για τα νεανικά supermini μοντέλα.

Το γαλλικό supermini είναι ό,τι πρέπει για έναν νέο οδηγό -φοιτητή ή μη-, γιατί έχει compact μέγεθος και έτσι είναι ευκολοδήγητο, ευέλικτο και εύκολο στο παρκάρισμα. Επίσης, έχει μία μεγάλη γκάμα από οικονομικούς στην κατανάλωση κινητήρες, έχει σχετικά χαμηλά τέλη κυκλοφορίας (αναλόγως τον κινητήρα) και δε ζητάει πολλά ούτε στη συντήρηση, στην οποία ωστόσο πρέπει να είστε τυπικοί.

Λίγα λόγια

Η Peugeot έχει εμπειρία και γνώση στα μοντέλα του B-Segment. Τα γαλλικά «μικρά», όπως το Peugeot 205 και το 106 έχουν γράψει ιστορία, ενώ το 206, επίσης, ήταν πολύ δημοφιλές. Ακολούθησε το 207, χωρίς να φτάνει τη δημοφιλία των προκατόχων, αλλά υπήρξε ένα πρακτικό και αξιοπρεπές αυτοκίνητο, χωρίς θέματα.



Peugeot 208 του 2013

Στη συνέχεια έκανε το ντεμπούτο το 208 και συγκεκριμένα το 2012. Το γαλλικό supermini αποτελεί μία σοβαρή και ενδιαφέρουσα επιλογή, διότι είναι μία ποιοτική κατασκευή που παράλληλα συνδυάζει νεανική αισθητική, αξιοπρεπείς χώρους και άνεση. Για οδηγούς νεαρής ηλικίας είναι μία από τις προτάσεις που αξίζει κανείς να δει, καθώς ταιριάζει στις καθημερινές και γενικότερες απαιτήσεις τους.



Το 208 είναι ένα «τίμιο» αυτοκίνητο που δε θα απογοητεύσει και θα υποστηρίξει το… φοιτητικό lifestyle.



Η σχεδίασή του δεν είναι παρωχημένη, απεναντίας μπορεί να θεωρηθεί μοντέρνα με σπορτίφ στοιχεία και με δικό της χαρακτήρα. Το εσωτερικό είναι απλό, πρακτικό και σχετικά ευρύχωρο. Το 208 εγκαινίασε το i-Cockpit, με το μικρό τιμόνι και τον πίνακα οργάνων να έχει τοποθετηθεί πιο ψηλά.

Το εσωτερικό του Peugeot 208 του 2013.

Τέσσερα άτομα μπορούν να μετακινηθούν απροβλημάτιστα, ενώ η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει τα 285 λίτρα και αυξάνεται στα 1.076 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων.

Η προ-facelift εκδοχή του Peugeot 208.

Το 2015 δέχθηκε ένα facelift που είχε να κάνει με κάποιες αισθητικές αλλαγές, όπως στους προφυλακτήρες και στα φωτιστικά σώματα LED, αλλά και με πιο ουσιαστικές, όπως οι κινητήρες.

Peugeot 208 του 2016

Κινητήρες

Οι πιο δημοφιλείς κινητήρες του Peugeot 208 στην προ-facelift εκδοχή ήταν οι ατμοσφαιρικοί κινητήρες VTi των 1.0 (68 ίπποι) 1.2 (82 ίπποι), 1.4 (95 ίπποι) και 1.6 λίτρων (120 ίπποι), αλλά και οι 1.6 e-Hdi με τους 92 και 115 ίππους και THP με 155 ίππους.



Το facelift του 2015 φέρνει μαζί ανανεωμένη γκάμα κινητήρων. Οι παλαιότερης τεχνολογίας κινητήρες έδωσαν τη θέση τους στους νεότερης τεχνολογίας τρικύλινδρους PureTech κινητήρες (ατμοσφαιρικός 1.0 με 68 ίππους, 1.2 PureTech με 68 και 82 ίππους και turbo έκδοση με 110 ίππους). Για όσους θέλουν diesel, προτιμήστε καλύτερα τους Euro 6 BlueHDi που εφοδιάζουν το 208 facelift (1.6 BlueHDi με 75, 100 και 120 ίππους και στη συνέχεια ο 1.5 BlueHDi με 102, που αντικατέστησε τον 1.6 το 2018).



Παρόλ’ αυτά, και ο 1.4 HDi με τους 68 ίππους και ο 1.6 HDi με τους 92 και τους 115 ίππους δεν έχουν παρουσιάσει προβλήματα και είναι αρκετά οικονομικοί, αλλά παλαιότερης τεχνολογίας.



Σημειώστε πως η κορυφαία έκδοση GTi εξοπλίστηκε με έναν βενζινοκινητήρα 1.6 λίτρων 200 ίππων (2013-2015) και 208 ίππων (2014-2015).



Γαλλική συμπεριφορά

Στο δρόμο, όπως κάθε γαλλικό supermini που σέβεται τον εαυτό του έχει ενδιαφέρουσα και πολύ καλή οδηγική συμπεριφορά, χωρίς να χρειάζεται να μπει σε σύγκριση με τα παλαιότερης εποχής και των τότε δεδομένων Peugeot 205 και 106.



Το αστικό περιβάλλον είναι ιδανικό τερέν για το 208 και τους λόγους που προαναφέραμε, ταξιδεύει αξιοπρεπώς και έχει αρκετά καλή ηχομόνωση, ενώ σε δρόμο με στροφές το φημισμένο κράτημα των Γάλλων επιβεβαιώνεται. Το τιμόνι έχει αίσθηση, ακρίβεια, πληροφόρηση και είναι γρήγορο στην επαναφορά.

Η facelift εκδοχή του γαλλικού hatchback.

Αντέχει στο χρόνο;

Το Peugeot 208 σε γενικές γραμμές είναι αξιόπιστο και δεν έχουν αναφερθεί εκτεταμένες κοστοβόρες ζημιές, εκτός από κάποια ζητήματα που είχαν να κάνουν με τους βενζινοκινητήρες. Έχουν γίνει αναφορές τόσο για τους VTi όσο και για τους 1.2 PureTech. Οι Puretech αντιμετώπισαν κυρίως θέμα με τον υγρό ιμάντα χρονισμού. Γι’ αυτό αν επιμένετε στους 1.2 PureTech, τότε θα χρειαστεί να ελέγξετε εξονυχιστικά στα βιβλία σέρβις αν ο προηγούμενος ή οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες ήταν τυπικοί με τις αλλαγές των λαδιών που ορίζει ο κατασκευαστής. Επίσης, ο μηχανικός που θα κάνει τον έλεγχο για σας πρέπει να ελέγξει καλά και την παρούσα κατάσταση του ιμάντα χρονισμού, διότι δεν είναι αμελητέο έξοδο και μπορεί να διαφοροποιήσει την τιμή αγοράς.

Το Peugeot 208 πριν δεχθεί την αισθητική ανανέωση.

Επιπλέον, μην αμελήσετε να τσεκάρετε την κατάσταση του κλιματισμού, καθώς έχουν υπάρξει αναφορές για διαρροές στο ψυγείο του. Βασικά, όποιο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο κι αν επιλέξετε, ο έλεγχος της ψύξης του A/C είναι απαραίτητος, διότι αρκετές φορές αντιμετωπίζει πρόβλημα και είναι δύσκολο και κοστοβόρο να επιδιορθωθεί.



Χάρη στην καλή ποιότητα κατασκευής και στα ποιοτικά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, το εσωτερικό του 208 διατηρείται σαν καινούριο χωρίς φθορές (εκτός εάν έχει προηγηθεί κακή χρήση). Διακόπτες, λεβιές, τιμόνι, χερούλια παραμένουν σε πολύ καλή κατάσταση.

Peugeot 208 μετά το facelift

Τιμές

Το Peugeot 208 έχει τη μεγαλύτερη προσφορά συγκριτικά με τα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας. Οι τιμές για το 208 της πρώτης γενιάς κυμαίνονται από 4.500 έως 14.500 ευρώ, που κοστίζει κυρίως η κορυφαία GTi έκδοση. Ένας μέσος όρος τιμής είναι τα 10.500 ευρώ, αλλά το ύψος της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η χρονιά, το εξοπλιστικό πακέτο, ο κινητήρας, η κατάσταση του αυτοκινήτου και τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Παρ’ όλ’ αυτά, επειδή η προσφορά είναι μεγάλη, το πιθανότερο είναι να βρείτε ένα ακριβώς στα μέτρα σας.

Συμπέρασμα

Η επιλογή πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την ασφάλεια, την οικονομία σε κτήση και χρήση, την αξιοπιστία και την καλή οδική συμπεριφορά. Και η πρώτη γενιά του Peugeot 208 (2012-2018) βάζει τικ σε όλα τα παραπάνω. Ο 1.2 PureTech turbo βενζινοκινητήρας με τους 110 ίππους είναι η επιλογή που ταιριάζει καλύτερα εάν η καθημερινότητα είναι κυρίως οδήγηση στην πόλη, αλλιώς, εάν ο φοιτητής (για να μην ξεχνιόμαστε για ποιον προορίζεται) κάνει χιλιόμετρα και εκτός επειδή η Σχολή του είναι στην επαρχία, η αναζήτησή σας μπορεί να επικεντρωθεί στον 1.6 BlueHDi με τους 100 ίππους και την πολύ χαμηλή κατανάλωση. Θυμίζουμε και τονίζουμε για τον αυστηρό έλεγχο, εάν επιλέξετε έναν από τους PureTech κινητήρες, ώστε να αποφύγετε τα προβλήματα.



Οι προτάσεις μας απευθύνονται σε μικρά έως μεγαλύτερα budget, ωστόσο, εάν μπορείτε να διαθέσετε περισσότερα χρήματα για να αγοράσετε όσο το δυνατόν πιο σύγχρονο μοντέλο για το νέο οδηγό της οικογένειας, μην έχετε δεύτερες σκέψεις, διότι είναι μία επένδυση στη ζωή.

To Peugeot 208 είναι ένα σύγχρονο και ασφαλές αυτοκίνητο που ταιριάζει στη… φοιτητική ζωή.

Disclaimer

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το παρελθόν του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και αυτό αποδεικνύεται από τα ΚΤΕΟ και το βιβλίο σέρβις.



Να ζητάτε πάντα και να ελέγχετε το βιβλίο σέρβις.



Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε το βιβλίο συντήρησης και δώστε προσοχή σε τακτικές αλλαγές λαδιών, φίλτρων και άλλων αναλώσιμων.



Κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, θα μπορούσατε να επισκεφτείτε μαζί ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της εκάστοτε εταιρείας και με το serial number του αυτοκινήτου να δείτε τα πάντα γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ανακλήσεων.



Πάντα να πραγματοποιείτε έλεγχο με εξειδικευμένο έμπιστο προσωπικό πριν από την αγορά.



Προτείνουμε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που ενδιαφέρεστε πριν προβείτε στην αγορά.