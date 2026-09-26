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Μπουένος Άιρες και Αδελαΐδα μπήκαν στο καλεντάρι του MotoGP για το 2027

Με 22 αγώνες η σεζόν – Βγήκαν από το πρόγραμμα Balaton Park στην Ουγγαρία και Phillip Island
MotoGP Of Austria - Race
SPIELBERG, AUSTRIA - SEPTEMBER 20: Jorge Martin of Spain riding the Factory Racing Aprilia (89) on track during the MotoGP Race at Red Bull Ring on September 20, 2026 in Spielberg, Austria. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)
Δημήτρης Μπαλής
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Όπως και φέτος, έτσι και το 2027, το MotoGP θα έχει 22 αγώνες Grand Prix τις Κυριακές και ισάριθμα Sprint τα Σάββατα, σε 19 χώρες, καθώς η Ισπανία έχει 3 αγώνες, και η Ιταλία 2.

Ωστόσο, στο επίσημο ημερολόγιο του MotoGP για τη νέα σεζόν, φιγουράρουν το Μπουένος Άιρες και η Αδελαΐδα (σιρκουί πόλης), παίρνοντας τη θέση του Balaton Park της Ουγγαρίας, και του Phillip Island της Αυστραλίας.

Η έναρξη της σεζόν θα γίνει από την Ταϊλάνδη στις 7 Μαρτίου, και θα ακολουθήσει το Κατάρ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πέντε διπλά αγωνιστικά τριήμερα, καθώς και ένα τριπλό.

Σημειώνουμε ότι ο φετινός αγώνας του Κατάρ ήταν αρχικά προγραμματισμένος για τον Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν. Σύντομα θα μάθουμε αν θα πραγματοποιηθεί τελικά ο αγώνας τον Νοέμβριο.

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