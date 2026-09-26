Μπουένος Άιρες και Αδελαΐδα μπήκαν στο καλεντάρι του MotoGP για το 2027

Όπως και φέτος, έτσι και το 2027, το MotoGP θα έχει 22 αγώνες Grand Prix τις Κυριακές και ισάριθμα Sprint τα Σάββατα, σε 19 χώρες, καθώς η Ισπανία έχει 3 αγώνες, και η Ιταλία 2.

Ωστόσο, στο επίσημο ημερολόγιο του MotoGP για τη νέα σεζόν, φιγουράρουν το Μπουένος Άιρες και η Αδελαΐδα (σιρκουί πόλης), παίρνοντας τη θέση του Balaton Park της Ουγγαρίας, και του Phillip Island της Αυστραλίας.

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Η έναρξη της σεζόν θα γίνει από την Ταϊλάνδη στις 7 Μαρτίου, και θα ακολουθήσει το Κατάρ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πέντε διπλά αγωνιστικά τριήμερα, καθώς και ένα τριπλό.

Σημειώνουμε ότι ο φετινός αγώνας του Κατάρ ήταν αρχικά προγραμματισμένος για τον Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν. Σύντομα θα μάθουμε αν θα πραγματοποιηθεί τελικά ο αγώνας τον Νοέμβριο.