Για ένα δέκατο του δευτερολέπτου κέρδισε ο Russell τον Verstappen στο Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού

Την άξιζε και την πήρε τη νίκη ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, στο 15ο Grand Prix της Formula 1 για φέτος, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Βρετανός οδηγός, ξεκίνησε από την pole position και έπειτα από δύο αυτοκίνητα ασφαλείας που μπήκαν στην πίστα εξαιτίας ατυχημάτων, κατάφερε να κερδίσει για μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου διαφορά από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull – Ford, βοηθούμενος από μια κίτρινη σημαία που βγήκε στο τέλος, και που δεν επιτρέπονται προσπεράσεις, επειδή ο Βάλτερι Μπότας χτύπησε την Cadillac στις μπαριέρες.

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Με αυτόν τον τρόπο… επέζησε από την πίεση του Φερστάπεν ο Ράσελ, κερδίζοντας τον αγώνα και πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθειά του να πλησιάσει τον Κίμι Αντονέλι, τον ομόσταβλό του στη βαθμολογία, που είναι πρώτος και αδιαμφισβήτητο φαβορί για τον τίτλο στα 19 του χρόνια.

Here’s the race #F1 #AzerbaijanGP | LAP 45/51 https://t.co/WsSVYAw91h — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Ο Φερστάπεν που δεν μπόρεσε να περάσει τον Ράσελ έμεινε δεύτερος. Αν δεν είχε ξεκινήσει από την 8η θέση, επειδή είχε ένα πρόβλημα με την ισχύ το μοτέρ, χθες στις κατατακτήριες, και ξεκινούσε από τις πρώτες θέσεις, θα μπορούσε να κερδίσει διότι την πίστα τη γνωρίζει καλά και έχει νικήσει 2 φορές.

Πάντως, πήρε πολλούς βαθμούς και ανεβαίνει στη βαθμολογία, ψάχνοντας ο 4 φορές πρωταθλητής την πρώτη του φετινή νίκη.

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Ο κάτι σαν θρίαμβος της Red Bull – Ford ολοκληρώθηκε με την 3η θέση του Ισάκ Χάτζαρ, ο οποίος επανήλθε στο τιμόνι του μονοθεσίου έπειτα από απουσία 3 αγώνων λόγω τραυματισμού. Ξεκίνησε από την 4η θέση, και βλέποντας τον Φερστάπεν πίσω του, στην αρχή του αγώνα, ήταν λογικό να τον αφήσει να περάσει ώστε να κυνηγήσει τον Ράσελ αλλά και τον Πιάστρι με τη McLaren που ήταν πιο μπροστά.

Το φιλμ του αγώνα

Ο Ράσελ έφυγε δυναμικά μπροστά με την εκκίνηση. Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν μπόρεσε να κρατήσει με τη Ferrari τη 2η θέση και τον πέρασε ο Πιάστρι, με τον Χάτζαρ να χάνει την 4η θέση από τον Λάντο Νόρις με την άλλη McLaren.

Την ίδια στιγμή o Φερστάπεν ανέβηκε από την 8η στην 7η θέση και φτάνοντας πίσω από τον Χάτζαρ, ο μικρός ανέχτηκε να τον περάσει ο μεγάλος!

LIGHTS OUT IN BAKU!! Watch the race start #F1 #AzerbaijanGP https://t.co/Fo9KwcTnnH — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Εν τω μεταξύ ο Κίμι Αντονέλι κέρδιζε θέσεις από τη 17η που ξεκίνησε, έχοντας πιο αργούς οδηγούς μπροστά.

Μέχρι τον 31ο από τους 51 γύρους είχαμε το ίδιο σκηνικό, με Ράσελ να έχει διαφορά κοντά στα 10 δευτ. από τον Πιάστρι, ενώ Φερστάπεν και Χάτζαρ ακολουθούσαν από κοντά.

Όμως, σε εκείνον τον γύρο ο Νόρις που ακολουθούσε με τη McLaren μπλόκαρε τα φρένα και έπεσε στην 9η θέση, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ο Αλεξάντερ Αλμπον χτύπησε τη Williams με αποτέλεσμα να μπει το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα.

Absolute chaos at the restart #F1 #AzerbaijanGP https://t.co/o4Q5MdHLnc — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Οι διαφορές εξανεμίστηκαν και χαμένος βγήκε ο Ράσελ (όχι τελικά διότι κέρδισε), καθώς θα είχε Πιάστρι και Φερστάπεν σε κοντινή απόσταση. Τότε όλα τα μονοθέσια μπήκαν στα πιτς να αλλάξουν λάστιχα.

Όταν στον 35ο έφυγε το αυτοκίνητο ασφαλείας και είχαμε ξανά αγώνα, ο Φερστάπεν με μαλακή γόμα ελαστικών, πέρασε τον Πιάστρι που είχε μεσαία γόμα και βρέθηκε κατά πόδας του Ράσελ.

Όμως, με την επανεκκίνηση είχαμε τον Κολαπίντο με την Alpine να χάνει τα φρένα, να πέφτει πάνω στον ομόσταβλό του Γκασλί, κι αυτός πάνω στον Νόρις. Τρέλα. Ολοι εγκατέλειψαν και ξανά αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα στον 36ο γύρο.

Όταν έφυγε το αυτοκίνητο ασφαλείας στον 39ο γύρο, ο Πιάστρι προσπάθησε να αντέξει την πίεση του Χάτζαρ, όμως τα ελαστικά δεν κράτησαν, βγήκε εκτός δρόμου και όταν ξαναμπήκε ήταν 14ος! Δράμα για τις McLaren.

Here’s Oscar’s agonising moment at Turn 1 #F1 #AzerbaijanGP https://t.co/qZVqxb1pA9 — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Με τον Αντονέλι να έχει κερδίσει θέσεις τόσο με τις προσπεράσεις όσο και με τις εγκαταλείψεις, η 5η θέση είναι βάλσαμο για τη συνέχεια.

Φτάνοντας στο τέλος, ο Φερστάπεν έψαχνε εναγωνίως την προσπέραση στον Ράσελ που κρατούσε με νύχια και με δόντια, και αν δεν ήταν το καθεστώς κίτρινης σημαίας, από το χτύπημα του Μπότας με τη Cadillac, με τις προσπεράσεις να απαγορεύονται, τότε ίσως έχανε τη νίκη στο φίνις, στη γραμμή τερματισμού. Αντιθέτως, κέρδισε, άξια μπορώ να πω, με τόσα που άντεξε.

Επόμενο Grand Prix στο Μπαχρέιν, στις 4 Οκτωβρίου.