Η ολοκαίνουργια Torcal, η πρώτη ηλεκτρική Bentley

Να, λοιπόν, που μετά από 107 χρόνια ιστορίας, η Bentley παρουσιάζει το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Η ολοκαίνουργιο Torcal, σε κάθε πτυχή της, σχεδιασμού, τεχνολογίας, κατασκευής, υλικών και βιωσιμότητας, αποτελεί πρότυπο για τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας, ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης που αυτά θα διαθέτουν. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Με μήκος 5 μέτρων, είναι το πιο compact τετράθυρο μοντέλο της γκάμας. Παράλληλα, το χαμηλό, κομψό SUV, με μακρύ μεταξόνιο, μικρούς προβόλους και επιβλητική εμπρόσθια όψη, και δυναμικά πίσω φτερά, θυμίζει «θηρίο σε ανάπαυση», και είναι το πρώτο μοντέλο της Bentley που φέρει το επανασχεδιασμένο έμβλημα της μάρκας.

Στο εσωτερικό, η αρχιτεκτονική του ταμπλό αντλεί έμπνευση από τα φτερά της Bentley, δημιουργώντας συμμετρία, αίσθηση ισχύος και ισορροπία, ενώ οι μεγάλες, καθαρές επιφάνειες επιτρέπουν στα αυθεντικά υλικά –όπως το δέρμα, το μαλλί, το ξύλινο φινίρισμα και το αλουμίνιο– να αναδειχθούν. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Μεγάλη πανοραμική οροφή, χειριστήρια με ανάγλυφη υφή, επανασχεδιασμένοι αεραγωγοί κυκλικού σχήματος, φυσικά χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα και στο τιμόνι, καθίσματα με δυνατότητα ρύθμισης 16 κατευθύνσεων, θέρμανση, αερισμό, ρυθμιζόμενα πλευρικά στηρίγματα και μια νέα λειτουργία μασάζ, δημιουργούν μια δυναμική καμπίνα. Στο πίσω μέρος, το κάθισμα τριών θέσεων εισάγει για πρώτη φορά σε μοντέλο της Bentley ένα σύστημα ηλεκτρικής αναδίπλωσης.

Ως η πρώτη Bentley με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, η Torcal θα λανσαριστεί σε δύο εκδόσεις. Η βασική έκδοση μεισχύ 821 PS και μέγιστη ροπή 1.194 Nm, επιταχύνει σε 3,3 δευτερόλεπτα με τελική ταχύτητα 250 χλμ./ώρα. Η έκδοση S ανεβάζει τον πήχη, αποδίδοντας 888 PS και 1.350 Nm με ενεργοποιημένο το σύστημα Launch Control, προσφέροντας επιτάχυνση σε2,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 260 χλμ./ώρα. Η δύναμη αντλείται από δύο ισχυρούς σύγχρονους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη. Ο εμπρόσθιος κινητήρας διαθέτει ανοιχτό διαφορικό, και ο οπίσθιος κινητήρας φέρει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (με δυνατότητα κλειδώματος) και συμπλέκτη πολλαπλών δίσκων σε κάθε άξονα. Η μπαταρία υψηλής τάσης αποτελείται από 192 κυψέλες ιόντων λιθίου, με ονομαστική τάση λειτουργίας 800V και συνολική καθαρή χωρητικότητα 113 kWh, που χαρίζει αυτονομία έως 600 χλμ. Η μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση 10 ετών.