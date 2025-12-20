Για ποιους οδηγούς είναι υποχρεωτικό το «Σ» στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου – Πότε επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ

Τα φαινόμενα παραβατικότητας, όσον αφορά ανήλικους να οδηγούν αυτοκίνητα εντείνονται, και με αφορμή αυτό καλό είναι να θυμηθούμε ότι και οι 17χρονοι/ες μπορούν να οδηγούν νόμιμα όχι, ωστόσο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Από τα τέλη του 2021, με τον ν. 4850/2021, ένα 17χρονο άτομο μπορεί να αποκτήσει προσωρινή άδεια οδήγησης κατηγορίας Β μέχρι να συμπληρώσει τα 18 του χρόνια που θα πάρει την κανονική άδεια οδήγησης, αρκεί να:

Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 21 θεωρητικά και 25 πρακτικά μαθήματα οδήγησης

Να φέρει μαζί του την άδεια οδήγησης και ταυτότητα ή διαβατήριο που να αποδεικνύουν ποιο άτομο είναι

Να έχει οπωσδήποτε συνοδό κατά την οδήγηση, ο οποίος να είναι τουλάχιστον 25 ετών, να έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β σε ισχύ, για τουλάχιστον 5 χρόνια, αλλά και να τη φέρει μαζί του

Να οδηγεί εντός της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του, και ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής εντός της Αττικής

Να φέρει το ειδικό σήμα «Σ» στη δεξιά άκρη της εσωτερικής πλευράς του πίσω παρμπρίζ, σε διάσταση 12 Χ 15 εκ., σε λευκό φόντο με μαύρο το «Σ», ώστε οι επερχόμενοι οδηγοί να γνωρίζουν ότι μπροστά τους βρίσκεται οδηγός τέτοιας ηλικίας και να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή.

Τώρα, ένα 17χρονο άτομο μπορεί να συνεχίζει να οδηγεί νόμιμα μέχρι να αποκτήσει την κανονική άδεια οδήγησης από τα 18 έτη, εφόσον δεν έχει υποπέσει σε παράβαση που να του αφαιρεί την άδεια οδήγησης και παράλληλα του έχει επιβληθεί πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως 1.000 ευρώ εφόσον δεν έχει τοποθετήσει το «Σ» στο αυτοκίνητο.

Όλα τα 17χρονα άτομα που οδηγούν νόμιμα τυγχάνουν των ασφαλιστικών καλύψεων, ενώ απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ και η οδήγηση με άλλους ανήλικους στο αυτοκίνητο, εφόσον δεν υπάρχει ενήλικας συνοδηγός με τις προϋποθέσεις που επισήμανα.

Επίσης, αν κάποιο 17χρονο άτομο υποπέσει σε παράβαση που επιφέρει την αφαίρεση της προσωρινής άδειας οδήγησης, τότε δεν μπορεί να την αποκτήσει εκ νέου μέχρι να συμπληρώσει τα 18 έτη, όταν και πάλι θα πρέπει να παρακολουθήσει θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση της κανονικής άδειας οδήγησης κατηγορίας Β.

Καταλήγοντας, ένα 17χρονο άτομο που οδηγεί νόμιμα και έχει το «Σ» στο πίσω παρμπρίζ, μόλις συμπληρώσει τα 18 έτη το αντικαθιστά με το γνωστό «Ν» που είναι για τους νέους οδηγούς, ώστε να προειδοποιούνται οι επερχόμενοι οδηγοί.