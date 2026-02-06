Γνωριμία με το ολοκαίνουριο Geely Starray EM-i στην Ελλάδα

Το Geely Starray EM-i ανήκει στην κατηγορία D-SUV και αποτελεί το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της κινεζικής μάρκας στις διεθνείς αγορές και το δεύτερο μοντέλο της Geely στη χώρα μας, δίπλα στο αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV της μάρκας, EX5.



H Geely έχει μπει δυναμικά στην ελληνική αγορά και αυτό φαίνεται τόσο από την πορεία του EX5 όσο και από τα σχέδια ανάπτυξης της κινεζικής μάρκας, αφού ετοιμάζονται τα πρώτα πέντε σημεία πώλησης, ενώ μέσα στο 2026 θα διπλασιαστούν, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει παρουσία και στην περιφέρεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Geely Auto είναι θυγατρική της Zhejiang Geely Holding Group, η οποία έχει τις Volvo, Lotus, Lynk & Co, Zeekr, Smart, Polestar, Benelli, κ.ά.

Το οικογενειακό PHEV της Geely διατίθεται με δύο επιλογές μπαταριών. Πιο συγκεκριμένα, η μία μπαταρία χωρητικότητας 18,4kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 83 χλμ. κατά WLTP σε μεικτό κύκλο και 112 χλμ. σε αστικό κύκλο και η μπαταρία των 29,8kWh εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 136 χλμ. σε μεικτό κύκλο και 185 χλμ. σε αστικό. Αξίζει να σημειωθεί πως η συνδυαστική αυτονομία με το ρεζερβουάρ των 51 λίτρων φτάνει τα 943 χλμ. για τη «μικρή» μπαταρία και τα 996 χλμ. για τη «μεγάλη».

Σχετικά με τη φόρτιση, ο on-board φορτιστής δέχεται ρεύμα ισχύος 6,6kW σε εναλλασσόμενο ρεύμα AC. Σε ταχυφορτιστή DC, η φόρτιση φτάνει τα 30kW στις εκδόσεις Pro και Tech με την μπαταρία 18,4kWh και τα 60kW στην έκδοση Ultra και την μπαταρία χωρητικότητας 29,8kWh. Έτσι, το 30-80% πραγματοποιείται σε 16 έως 20 λεπτά, αναλόγως την έκδοση.

Το Super-Hybrid σύστημα

Το Geely Starray EM-i διαθέτει το τεχνολογικά προηγμένο Super-Hybrid σύστημα κίνησης EM-i, το οποίο αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα, με θερμική απόδοση που φτάνει το 46,5%, χωρητικότητας 1,5 λίτρων και απόδοσης 100 ίππων και συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 218 ίππων (160kW) και 262 Nm ροπής. Από στάση το Starray EM-i φτάνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8,0 δευτερόλεπτα (8,2 δλ. με τη μεγάλη μπαταρία της έκδοσης Ultra), ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 170 χλμ./ώρα.

Το Starray EM-i διαθέτει 3 προγράμματα οδήγησης Eco, Normal και Sport, τα οποία διαμορφώνουν την απόδοση και το στιλ οδήγησης.

Όπως τονίζει η κινεζική μάρκα, αυτή η γενιά της ολοκληρωμένης μονάδας υπερυβριδικής κίνησης E-DHT 11 σε 1 επιτυγχάνει μείωση βάρους 13,5% σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει εξαιρετική αποδοτικότητα: μέγιστη απόδοση κινητήρα 98,02% και συνολική απόδοση ηλεκτρικής κίνησης 92,5%.

Σύγχρονη εμφάνιση και αεροδυναμικά πλεονεκτήματα

Το Starray EM-i βασίζεται στην πέμπτης γενιάς αρχιτεκτονική GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) της Geely, που έχει εξελίξει πλήρως η κινεζική εταιρεία. Η εν λόγω αρθρωτή πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αμιγώς ηλεκτροκίνητα μοντέλα, όπως έχουμε ήδη δει στο EX5, καθώς και σε PHEV υβριδικά σύνολα κίνησης όπως στην περίπτωση του Starray EM-i.

Το ολοκαίνουριο D-SUV της Geely έχει μήκος 4.740 χλστ., πλάτος 1.905 χλστ., ύψος 1.685 χλστ. και μεταξόνιο 2.755 χλστ, το οποίο εξασφαλίζει ευρυχωρία για οδηγό, συνοδηγό και για τους πίσω επιβάτες.

Η μοντέρνα σχεδίαση του Starray EM-i με τις καθαρές γραμμές και τις premium πινελιές εντυπωσιάζει εξ αρχής, με την εμπρός φωτεινή LED λωρίδα που ενώνει τα φωτιστικά σώματα να τονίζει το σύγχρονο χαρακτήρα του, όπως και τα πίσω LED φωτιστικά σώματα. Αξίζει να σημειωθεί πως το SUV της Geely ξεχωρίζει και για την αεροδυναμική του με τον συντελεστή οπισθέλκουσας στο 0,28, ένα νούμερο ιδιαίτερα χαμηλό για μοντέλο αυτής της κατηγορίας.

Στο εσωτερικό του Starray EM-i

Αντίστοιχη εικόνα συναντάμε και μέσα στο νέο SUV της Geely. Σύγχρονος διάκοσμος, έξυπνη σχεδίαση που εξασφαλίζει 33 λύσεις αποθήκευσης, τονίζοντας την πρακτικότητα στο χαρακτήρα του μοντέλου, ποιοτικά υλικά και digital ατμόσφαιρα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,2 ιντσών παρέχει κάθε χρήσιμη πληροφορία στον οδηγό, ενώ στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται μία οθόνη αφής τεχνολογίας LTPS LCD 15,4 ιντσών, η οποία φιλοξενεί το σύστημα Flyme Auto Infotainment, με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto. Επίσης, αναλόγως την έκδοση διατίθεται Head Up Display με φωτεινότητα 12.000 nits.

Επίσης, συναντάμε στοιχεία άνεσης και πολυτέλειας, όπως τα θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα αναλόγως την έκδοση, ενώ η κορυφαία Ultra διαθέτει και λειτουργία μασάζ για να γίνονται οι ώρες μες στην κίνηση λίγο πιο ευχάριστες. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των καθισμάτων προσφέρει μέγιστη εργονομική υποστήριξη. To εξαιρετικό ηχοσύστημα Flyme Sound με 16 ηχεία, ψηφιακό ενισχυτή 1.000Watt, ηχεία προσκεφάλων και subwoofer απογειώνει την εμπειρία.

Χωροταξικά, οδηγός και συνοδηγός έχουν πολύ χώρο στις εμπρός θέσεις, ενώ και οι πίσω τρεις επιβάτες μπορούν να μετακινηθούν άνετα. Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει τα 428 λίτρα, ενώ κάτω από το δάπεδο συναντάμε έναν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 100 λίτρων. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα η χωρητικότητα εκτοξεύεται στα 2.065 λίτρα.

Στο δρόμο προς Νεμέα

Με σημείο εκκίνησης το ολοκαίνουριο κατάστημα Geely Experience Store Athens στο Μαρούσι, κατευθυνθήκαμε προς Νεμέα, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε τις ικανότητες του Starray EM-i σε κάθε περιβάλλον.

Κατ’ αρχάς, η θέση οδήγησης ρυθμίζεται εύκολα, είναι ψηλή και χαρίζει πολύ καλή ορατότητα. Ο οικογενειακός χαρακτήρας και ο προσανατολισμός στην άνεση είναι τα κυρίαρχα στοιχεία. Το Starray EM-i επιδεικνύει πολιτισμένη συμπεριφορά είτε σε ηλεκτρική λειτουργία είτε σε υβριδική με διαθέσιμη την ενέργεια της μπαταρίας. Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα προγράμματα Pure, Hybrid και Power, με προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση, ενώ ο θερμικός κινητήρας αναλαμβάνει όταν το επίπεδο της μπαταρίας έχει εξαντληθεί ή έχει επιλεγεί το Power.

Στον αυτοκινητόδρομο, το Starray EM-i έχει σταθερό πάτημα και πολύ καλό επίπεδο κύλισης. Η ηχομόνωση είναι αρκετά καλή, αν και σε υψηλότερες ταχύτητες (άνω του ορίου) κάποιοι αεροδυναμικοί θόρυβοι κάνουν την εμφάνισή τους. Η ανάρτηση συμβάλλει στην άνεση, ενώ μέσα στην πόλη απορροφά τις όποιες ανωμαλίες, τουλάχιστον στη μικρή εμπειρία μας πίσω από το τιμόνι του. Σε πιο απαιτητικό ρυθμό, στις διαδρομές με στροφές προς και από Νεμέα, αναμενόμενα υπήρξαν κάποιες κλίσεις του αμαξώματος, ωστόσο, το Starray EM-i είναι φιλικό στις αντιδράσεις και δε διστάζει να δείξει και πιο δυναμική διάθεση.

Όσον αφορά την ασφάλεια, το Starray EM-i έχει αποσπάσει και 5 αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP, ενώ από τη βασική έκδοση παρέχει 7 αερόσακους και 16 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και σε συνδυασμό με το προηγμένο πλαίσιο εξασφαλίζουν κορυφαία προστασία για τους επιβάτες.

Για την εξασφάλιση απόλυτης προστασίας σε εμπρόσθιες και οπίσθιες συγκρούσεις, το Geely Starray EM-i έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση ασφαλείας 14 εκατοστών μεταξύ των μπαταριών και του ρεζερβουάρ καυσίμου, ενώ η ασφάλεια της μπαταρίας διασφαλίζεται μέσω του Geely Battery Safety System.

Όφελος για τους πρώτους 100!

Το Geely Starray EM-i είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού και δύο αποχρώσεις στο εσωτερικό. Στην εισαγωγική έκδοση Pro, η τιμή ξεκινάει από 32.990 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Freedom 100, το οποίο προσφέρει άμεσο όφελος 2.000 ευρώ ή επιδοτούμενο επιτόκιο για τους πρώτους 100 αγοραστές. Ακολουθεί η έκδοση Tech με 34.990 ευρώ (36.690 χωρίς το όφελος) και τέλος η κορυφαία Ultra στα 38.990 ευρώ.

Το Geely Starray EM-i συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χλμ. με 6 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 150.000 χλμ.