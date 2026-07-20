H αξιοπιστία της Red Bull – Ford φάνηκε στο Grand Prix της Formula 1 στο Βέλγιο

Η απόδοση της Red Bull – Ford στο Grand Prix της Formula 1 στο Βέλγιο, ήταν αυτό που ικανοποίησε την αυστριακή ομάδα.

Η Red Bull – Ford έχει δουλέψει πολύ πάνω στην αξιοπιστία του μονοθεσίου, και έχει προσφέρει μερικές αξιόλογες αναβαθμίσεις που έχουν μετατρέψει την RB22 σε ένα αυτοκίνητο με το οποίο μπορούν να πολεμήσουν οι δύο οδηγοί, Μαξ Φερστάπεν και Ισάκ Χάτζαρ, και όπως αποδείχθηκε, η αδυναμία της στην υβριδική τεχνολογία δεν ήταν τόσο έντονη όσο αρχικά φοβόταν μετά από μια κακή εμφάνιση στο Silverstone, όπου εγκατέλειψε ο Φερστάπεν ενώ ήταν τρίτος από αστοχία στην πίσω πτέρυγα, ενώ ο Χάτζαρ είχε τερματίσει 5ος.

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Στο Spa-Francorchamps, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την 3η θέση στο βάθρο και αυτό ήταν το 300ό της Red Bull – Ford.

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Θα μπορούσε να είχε τερματίσει 2ος, καθώς από αυτή τη θέση ξεκίνησε, αλλά η παρουσία του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (VSC) ευνόησε τον Σαρλ Λεκλέρ που εκμεταλλεύτηκε το πιτ στοπ, και τερμάτισε 2ος με τη Ferrari.

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Από την άλλη, ο Ισάκ Χάτζαρ έδωσε ρεσιτάλ. Ο νεαρός Γάλλος, ξεκίνησε από την 21η θέση, μολονότι 10ος στις κατατακτήριες, επειδή άλλαξε πολλά μέρη στο υβριδικό μοτέρ, και αυτό επέσυρε ποινή.

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Τελικά τερμάτισε 6ος, με τον επικεφαλής της ομάδας, Λορέν Μίκις να λέει ότι «είναι σίγουρα ο καλύτερος αγώνας του μαζί μας. Κάθε φορά που βγαίνει με αυτό το αυτοκίνητο κάνει ένα βήμα μπροστά και είναι καλό να έχουμε δύο πολύ δυνατά αυτοκίνητα τώρα».