Η Volvo ξεκινά τις παραδόσεις του νέου, πλήρως ηλεκτρικού EX60

Οι πρώτοι πελάτες του νέου Volvo EX60 στη Σουηδία, βρίσκονται τώρα πίσω από το τιμόνι του νέου τους, ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Το EX60, που αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο, έχει σχεδιαστεί για να αλλάξει τα δεδομένα για τη Volvo, καθώς προσφέρει κορυφαία αυτονομία έως και 810 χλμ., φορτίζει από 10-80% σε 16 λεπτά (μπορεί να προσθέσει έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά από ταχυφορτιστή 400kW), και η τιμή του είναι σύμφωνη με το best-seller της εταιρείας, το plug-in υβριδικό XC60.

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Το πενταθέσιο EX60 επιτρέπει στη μάρκα να αυξήσει σημαντικά τη δυνητική πελατειακή της βάση και το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

Το EX60 διατίθεται με τρεις διαφορετικές εκδόσεις κινητήρα. Η έκδοση P12 AWD Electric προσφέρει την κορυφαία στην κατηγορία της αυτονομία έως και 810 χλμ., ενώ το P10 AWD Electric φτάνει σε αυτονομία έως 660 χλμ. Η έκδοση P6 Electric με κίνηση στους πίσω τροχούς προσφέρει αυτονομία έως 611 χλμ.

Το EX60 είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο της εταιρείας που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε στη Σουηδία, και φέρει τεχνολογία μπαταρίας cell-to-body.