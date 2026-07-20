Ξεκίνησε η διάθεση του ηλεκτρικού ID. Polo με μπαταρία 37 kWh και τιμή 24.990 ευρώ

Με 25.000 παραγγελίες, μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες από την κυκλοφορία του, το VW ID. Polo φαίνεται ότι θα διαγράψει μια πολύ καλή πορεία στην αγορά.

Η μοντέλο ανήκει στην «Οικογένεια Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων» του ομίλου VW, που παράγονται στην Ισπανία (Skoda Epiq, CUPRA Raval, ID. Cross), που μέχρι τώρα έχει δεχθεί πάνω από 70.000 παραγγελίες.

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Τώρα, το ID. Polo είναι διαθέσιμο σε έκδοση ισχύος 85 kW (116 PS), και με τη μικρότερη μπαταρία, 37 kWh, κατάλληλη για καθημερινή χρήση έχοντας αυτονομία έως και 334 χλμ., χαμηλότερο κόστος, και γρήγορη φόρτιση, καθώς μπορεί να επαναφορτιστεί από 10 έως 80% σε περίπου 23 λεπτά σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC με ισχύ έως 90 kW.

Το νέο ID. Polo διαθέτει προβολείς LED με έλεγχο μεγάλης σκάλας, και προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας εσωτερικό. Οι επενδύσεις των καθισμάτων, ο ουρανός και τα πατάκια είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο υλικό, έχει Digital Cockpit με οθόνη 10,2 ιντσών, σύστημα infotainment Innovision 12,9 ιντσών, δύο μπροστινές θύρες USB-C έως 60W, πολυλειτουργικό τιμόνι από δερματίνη και αυτόματο κλιματισμό.

Εξοπλίζεται στάνταρ με συστήματα υποβοήθησης όπως: Side Assist και Lane Assist (συμπεριλαμβανομένης της Emergency Assist), adaptive cruise control (ACC), σύστημα κάμερας οπισθοπορείας, έλεγχο απόστασης στάθμευσης (εμπρός και πίσω) και FronT-Cross Traffic Assist. Ένας αυτόματος αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με λειτουργία μνήμης εξασφαλίζουν επιπλέον μεγαλύτερη άνεση. Ψηφιακά χαρακτηριστικά όπως φωνητικός έλεγχος, App Connect για Apple CarPlay και Android Auto. Επιπλέον, υπάρχει ένα μεταβλητό δάπεδο χώρου αποσκευών για ακόμα πιο άνετη χρήση του μεγάλου χώρου αποσκευών 441 λίτρων.

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Όλα στην τιμή των 24.990 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση.

Παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ακόμα έξτρα σε άνεση και ασφάλεια.