To Fiat Grande Panda με 17.990 ευρώ στην έκδοση βενζίνης

Καλοκαιράκι με προσφορές Summer Deals από τη Fiat, που αφορούν τη χειροκίνητη έκδοση βενζίνης και την αυτόματη Hybrid του Grande Panda, για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων σε ποικιλία χρωμάτων και επιπέδων εξοπλισμού.

Για την έκδοση βενζίνης με τους 100 HP και το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, με τιμή 17.990 ευρώ, το επίπεδο εξοπλισμού Icon φέρει: ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θύρα USB-C ταχείας φόρτισης (3Α), connected services, φωνητικές εντολές, κλιματισμό, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση σε ύψος, τιμόνι με ρύθμιση σε ύψος και απόσταση, καθώς και βάσεις Isofix στα πίσω καθίσματα.

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Επίσης, διαθέτει σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, Speed Limit Information, αυτόματο φρενάρισμα, ενημέρωση απόσπασης της προσοχής του οδηγού, E-call & B-call, infotainment με οθόνη αφής 10,25 ιντσών και ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, μια ακόμα θύρα USB-C, Cruise Control και Speed limiter, οι αυτόματοι προβολείς LED με πίσω φώτα LED, ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι και με LED φλας εξωτερικοί καθρέφτες, βαμμένοι μαύροι, όπως και οι εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες του αμαξώματος.

Με έκπτωση 2.250 ευρώ προσφέρεται σε περιορισμένο αριθμό και το Grande Panda Hybrid, στο επίπεδο εξοπλισμού Icon και με τιμή 20.990 ευρώ.

Οι εκδόσεις Hybrid εφοδιάζονται με υβριδικό σύστημα ισχύος 110 HP, και με 6άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, ενώ έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.