H Lexus Official Automotive Partner στο 1000 Miglia Experience Greece 2026

To 1000 Miglia Experience Greece 2026 από σήμερα έως και τις 3 Οκτωβρίου βρίσκεται στις πανέμορφες διαδρομές της Ελλάδας με τη Lexus στο ρόλο του Official Automotive Partner για τη φετινή χρονιά.



Αυτό σημαίνει ότι θα υποστηρίξει τη διοργάνωση με την εξηλεκτρισμένη γκάμα της, η οποία περιλαμβάνει τα LBX, UX, NX, RX, RZ και το ολοκαίνουριο ES.



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Η διεθνής διοργάνωση φέρνει στην Ελλάδα το πνεύμα του θρυλικού ιταλικού αγώνα 1000 Miglia για δεύτερη συνεχή χρονιά. Πληρώματα από 16 χώρες απολαμβάνουν κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές διαδρομές της χώρας μας, πίσω από το τιμόνι εμβληματικών μοντέλων, οι οποίες συνδυάζουν ιστορία, πολιτισμό και αυτοκινητική παράδοση.



Εκτός από τους συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και οι θεατές μοντέλα κατασκευασμένα από το 1927 μέχρι σήμερα, τα οποία ξεκίνησαν από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και περνούν από Αρχαία Ολυμπία, Μυστρά και Πόρτο Χέλι, για να επιστρέψουν στην Αθήνα και την Αθηναϊκή Ριβιέρα για την τελευταία Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας.



Το 1000 Miglia Experience Greece 2026, έπειτα από σχεδόν 1.200 χιλιόμετρα, θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο με το gala και την τελετή των απονομών το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

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Lexus και 1000 Miglia Experience Greece 2026

Η συνεργασία της Lexus με το 1000 Miglia Experience Greece δεν είναι τυχαία. Αποτελεί μία αρμονική, φυσική σύμπραξη δύο κόσμων που μοιράζονται κοινές αξίες: το σεβασμό στην παράδοση, την αριστεία στην κατασκευή, την ανθρώπινη δεξιοτεχνία και τη διαρκή αναζήτηση της καινοτομίας.

1000 Miglia Experience Greece 2026

Μέσα από τη συνεργασία με το 1000 Miglia Experience Greece, η Lexus έχει την ευκαιρία να αναδείξει τη δική της ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην οδηγική εμπειρία και τις αξίες που χαρακτηρίζουν το brand, όπως είναι η φιλοσοφία Omotenashi και η ιαπωνική αριστοτεχνία Takumi.

Το 1000 Miglia είναι ο παλαιότερος ιστορικος ιταλικός αγώνας, που από το 1927 αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο πάθους, αντοχής, κομψότητας και αυτοκινητικής κουλτούρας.

Έτσι, τεχνολογία και ανθρώπινη δεξιοτεχνία λειτουργούν αρμονικά, με στόχο κάθε διαδρομή να γίνεται πιο άνετη, πιο διαισθητική και ξεχωριστή.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 1000 Miglia Experience Greece 2026, o Ludovico Goffi, International event specialist 1000 Miglia, μίλησε στο newsit.gr, για το θρυλικό αγώνα και την Ελλάδα.

Ludovico Goffi, International event specialist 1000 Miglia

«Το 1000 Miglia είναι, όπως είπε και ο Enzo Ferrari, ο πιο όμορφος αγώνας στον κόσμο. Του χρόνου θα γιορτάσουμε έναν αιώνα και θα έχουμε 100 κεράκια στην τούρτα μας! Από το 2019 ξεκινήσαμε να αναπτύσσουμε διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ιταλία. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά του 1000 Miglia στην Ελλάδα, το 1000 Miglia Experience Greece.



Πέρυσι, ήταν μία από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχουμε πραγματοποιήσει, μαζί με το συνεργάτη μας, Στέλιο Φάκαλη. Έχουμε την πεποίθηση πως η φετινή διοργάνωση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και καλύτερη από την περσινή. Πιστεύω, λοιπόν, ότι είμαστε έτοιμοι για μια πραγματικά σπουδαία διοργάνωση τις επόμενες ημέρες.



Νομίζω ότι η Ελλάδα, από όσα είδα πέρυσι και από την εμπειρία μου, έχει πολλά κοινά σημεία και παρόμοια τοπία με την Ιταλία. Για παράδειγμα, μπορείς να περάσεις από το δάσος στη θάλασσα, από την παραλία στα βουνά. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο να οδηγείς εδώ, γιατί μπορείς να οδηγείς με ασφάλεια, χωρίς πολλή κίνηση στους δρόμους, και να αισθάνεσαι απολύτως ελεύθερος, κοιτάζοντας τη θάλασσα και τα όμορφα βουνά που έχετε. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα».



Σχετικά με τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν από τις καιρικές συνθήκες, σχολίασε: «Δεν κοιτάζω ποτέ τα δελτία καιρού και πάντα λέω: Ας δούμε τι θα συμβεί. Ωστόσο, αν ο καιρός είναι κακός ή αν έχουμε απλώς βροχή, νομίζω ότι αυτό θα προσθέσει ακόμα περισσότερο ενθουσιασμό στους οδηγούς. Οπότε θα απολαύσουμε και τη βροχή!».



Το 1000 Miglia εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της αυθεντικής αυτοκίνησης, τιμώντας τη διαχρονική αξία του design, της τεχνολογίας και της οδηγικής εμπειρίας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ).