Το νέο υβριδικό JAECOO 7 SHS-H με τιμές από 30.200 ευρώ

Όπως το ελαφρώς μικρότερο JAECOO 5, έτσι και το λίγο μεγαλύτερο JAECOO 7, είναι διαθέσιμο στη χώρα μας με προηγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid.

Το JAECOO 7 SHS-H συνδυάζει έναν αποδοτικό 1.5 Turbo βενζινοκινητήρα, με κορυφαία θερμική απόδοση 44,5%, ένα εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο, στο οποίο ενσωματώνονται δύο ηλεκτροκινητήρες, καθώς και μια μπαταρία υψηλής τάσης 1,83 kWh.

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Σε χαμηλές ταχύτητες δίνεται έμφαση στην ηλεκτρική κίνηση, για μειωμένη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία, ενώ κατά την επιτάχυνση και σε υψηλότερες ταχύτητες συνεργάζονται ο βενζινοκινητήρας και οι δύο ηλεκτροκινητήρες για μέγιστη ισχύ. Με τη συνεχή ανάκτηση ενέργειας αυξάνεται η απόδοση και η αυτονομία.

Συνδυαστικά, το σύστημα έχει ισχύ έως 224 ίππους και 295 Nm ροπής, με τη μέση κατανάλωση να είναι κοντά στα 5,5 λίτρα στα 100 χλμ., και η αυτονομία έως 870 χλμ.

Σχεδιαστικά, φέρει μια επιβλητική μάσκα, Full LED φωτιστικά, και μεγάλες ζάντες αλουμινίου.

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Στην καμπίνα, η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και οι αναβαθμίσεις λογισμικού Over-The-Air (OTA), συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο και φιλικό ψηφιακό περιβάλλον.

Και το JAECOO 7 SHS-H εξοπλίζεται με ολοκληρωμένο πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Select και Exclusive, με πληθώρα χαρακτηριστικών, και τιμές από 30.200 ευρώ.

Για την αγορά διαθέσιμο είναι και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Green Credit, με προκαταβολή από 0%, διάρκεια χρηματοδότησης από 12 έως 96 μήνες και σταθερό επιτόκιο πελάτη 7,9%.

Το JAECOO 7 SHS-H συνοδεύεται από ολοκληρωμένη κάλυψη μετά την αγορά, με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών για τα μηχανικά μέρη, 8 ετών για τη μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια και πλήρη υποστήριξη μέσω του επίσημου δικτύου της μάρκας.

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται από τον όμιλο Emil Frey, γενικός διανομέας των επιβατικών OMODA & JAECOO, Mercedes-Benz και smart στη χώρα μας.