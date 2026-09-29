Τα επαγγελματικά της Volkswagen εξελίσσονται σε ολοκληρωμένες λύσεις κινητικότητας

Στο Βερολίνο, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα παρουσίασε διάφορες πτυχές του παρόντος και του μέλλοντος της μάρκας στο Βερολίνο, όπου είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ. Η μεγαλύτερη γερμανική κατασκευάστρια εταιρεία επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και οχημάτων αναψυχής και camping, ανέδειξε τον οδικό της χάρτη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από τον ριζικό μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Με σειρές προϊόντων όπως τα: Caddy Cargo, ID. Buzz Cargo, Transporter, Caravelle και Crafter, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα εξυπηρετεί με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και βιομηχανικών κλάδων. Οι καθοριστικοί παράγοντες για την κινητικότητα στον επαγγελματικό κλάδο είναι η αξιόπιστη διαθεσιμότητα, η δυνατότητα προγραμματισμού και η οικονομική αποδοτικότητα.

Η δεύτερη μεγάλη σειρά προϊόντων της μάρκας, περιλαμβάνει οχήματα αναψυχής και οικογενειακά οχήματα, καθώς και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα (camper vans). Και αυτά αποτελούν μέρος του μετασχηματισμού και σημειώνουν σημαντική πρόοδο στην εξέλιξή τους. Στο Βερολίνο, είχα την ευκαιρία να δω επαγγελματικά οχήματα της γερμανικής μάρκας, με ειδικές μετατροπές, οχήματα για camping, οικογένεια και αναψυχή, ηλεκτρικά οχήματα με τις πιο σύγχρονες λύσεις φόρτισης, μια σειρά μοντέλων με σύστημα τετρακίνησης, ιδανικά για εργοτάξια, για οδήγηση σε ορεινές περιοχές, δασικές εργασίες, ή για κάθε είδους περιπέτεια. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είδα το πρόσφατα ανανεωμένο Caddy Cargo, το νέο Transporter με διπλή καμπίνα και μεγάλη καρότσα, καθώς και το Crafter σε έκδοση ανατρεπόμενου τριών κατευθύνσεων (three-way tipper), το οποίο λανσαρίστηκε πρόσφατα. Στο Βερολίνο είδα ένα ID. Buzz της πυροσβεστικής, ένα ID. Buzz της αστυνομίας και ένα πρωτότυπο Crafter για στρατιωτική χρήση, που αναδεικνύουν ότι τα επαγγελματικά οχήματα της Volkswagen είναι κατάλληλα για κάθε είδους ειδική μετατροπή.

Επίσης, διαπίστωσα και τη δουλειά που κάνει η εταιρεία για το μέλλον, από την αυτόνομη κινητικότητα έως τους έξυπνους χώρους φόρτωσης. Παίρνοντας ως παράδειγμα την αυτόνομη οδήγηση (ή AD για συντομία), το ID. Buzz AD αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη MOIA, μια εταιρεία τεχνολογίας που ανήκει στον όμιλο της VW, και τον τεχνολογικό εταίρο Mobileye. Η MOIA θα φέρει την αυτόνομη οδήγηση στους δρόμους με το ID. Buzz AD. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται εντατικές δοκιμές στο Βερολίνο, το Αμβούργο και το Όστιν του Τέξας. Εκεί δοκιμάζεται μια υπηρεσία αυτόνομων κοινόχρηστων διαδρομών (ride-pooling) –γνωστή ως «Mobility as a Service» (MaaS)– τόσο στη Γερμανία όσο και στις ΗΠΑ. Σχεδιάζονται επίσης υπηρεσίες αυτόνομων μεταφορών με το ID. Buzz AD – «Transport as a Service» (TaaS).

Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελούν οι χώροι φόρτωσης με έξυπνη συνδεσιμότητα. Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα παρουσίασε τον «Έξυπνο Χώρο Φόρτωσης» (Intelligent Loading Space – ILS) σε ένα κλειστό φορτηγό Crafter. Πρόκειται για ένα μελλοντικό έργο που κάποια μέρα θα διευκολύνει τη ζωή των πελατών B2B. Τα δικτυωμένα συστήματα εντός των φορτηγών θα καταγράφουν τον εξοπλισμό και το φορτίο, θα τεκμηριώνουν τις διαδικασίες, θα απλοποιούν την εφοδιαστική αλυσίδα, θα συνδέουν πληροφορίες με παραγγελίες ή διαδικασίες διαχείρισης στόλου και θα παρακολουθούν το φορτίο καλύτερα από ποτέ.

Στον τομέα του camping, με το νεότερο Caddy Maxi California, το αναβαθμισμένο California Ocean, το επίσης νέο California Beach -που διαθέτει την πρώτη φουσκωτή κουζίνα κάμπινγκ-, το μεγάλο Grand California και ένα Amarok με σκηνή οροφής, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα καλύπτει όλο το φάσμα, από τα compact μοντέλα έως τα camper van για ταξίδια. Η έμφαση δίνεται στην ευελιξία της διαμόρφωσης του χώρου, την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση και την ελευθερία στο ταξίδι.

Στον τομέα της οικογένειας και της αναψυχής, τα Caddy Maxi, Multivan και Amarok αποτελούν τρεις διαφορετικές απαντήσεις στις ανάγκες μετακίνησης ιδιωτών. Οι άφθονοι χώροι, οι δυνατότητες μεταβολής της διάταξης των καθισμάτων και της χρήσης, και η στιβαρή κατασκευή, που ενδείκνυται για δραστηριότητες αναψυχής, καθιστούν αυτά τα οχήματα ιδανικούς συντρόφους για την οικογένεια, την καθημερινότητα, τον αθλητισμό και τα ταξίδια.

Τα Caddy και Caddy Maxi (με δυνατότητα μεταφοράς έως 7 ατόμων), καθώς και το Multivan (έως 8 άτομα), μόλις αναβαθμίστηκαν εκτενώς σε επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού (software), αποκτώντας νέα διάταξη στο ταμπλό, διευρυμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και νέα συστήματα υποβοήθησης και φωτισμού. Παράλληλα, το Amarok συγκαταλέγεται στα πιο σύγχρονα pickup της αγοράς και, με ικανότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους, μπορεί να μεταφέρει έως και μεγάλα σκάφη.

Επίσης, στα αμιγώς ηλεκτρικά και στα τετρακίνητα μοντέλα 4MOTION, το Amarok είναι μόνο ένα από τα πολλά μοντέλα με σύστημα τετρακίνησης στη γκάμα της μάρκας. Την ίδια στιγμή, ο αμιγώς ηλεκτρικός κόσμος της μάρκας δεν περιορίζεται πλέον στα ID. Buzz και ID. Buzz Cargo, αλλά περιλαμβάνει και διάφορες εκδόσεις των Transporter και Caravelle.