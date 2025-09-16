Honda: Περισσότεροι από 120 δρόμοι ονειρεμένης οδήγησης – Ένας και στην Ελλάδα

Το τέλος των πωλήσεων του εμβληματικού Honda Civic Type, μετά από 30 χρόνια, έδωσε την ευκαιρία σε φίλους του αυτοκινήτου και ειδικούς, να προτείνουν πάνω από 120 θεαματικές διαδρομές σε 25 χώρες.

Μάλιστα, δημιουργήθηκε ο διαδραστικός χάρτης «Honda Dream Drives», ώστε οι οδηγοί να γνωρίσουν και να οδηγήσουν σε διαδρομές που ξεκινούν από τον βορρά της Σκωτίας στη Μεγάλη Βρετανία έως το νότο της Ισπανίας, όλες προσεκτικά επιλεγμένες ώστε να προσφέρουν από εντυπωσιακές στροφές μέχρι μαγευτικά τοπία.

Ο χάρτης περιλαμβάνει εμβληματικές διαδρομές, όπως το Stelvio Pass στην Ιταλία, τον αυτοκινητόδρομο Transfăgărășan στη Ρουμανία και το North Coast 500 στη βόρεια Σκωτία, την εντυπωσιακή διαδρομή μέσα από το ηφαιστειακό τοπίο της Κοιλάδας Κάλι (Káli-medence) στην Ουγγαρία, αλλά και τους ορεινούς δρόμους γύρω από την Pianezze στην Ιταλία, όπου διεξάγεται το ράλι Marca.

Οι κορυφαίοι δρόμοι οδήγησης της Ευρώπης βρίσκονται στο hondadreamdrives.com.

Ορισμένες από τις σπουδαιότερες διαδρομές οδήγησης στην Ευρώπη, και με την Ελλάδα μέσα:

Great St Bernard Pass, Ελβετία – Συνδέει την Ελβετία με την Ιταλία, προσφέροντας εντυπωσιακή αλπική θέα και μαγευτικά ορεινά τοπία.

German Alpine Road, Γερμανία – Διαδρομή 484 χιλιομέτρων που περνά από αλπικά λιβάδια, απόκρημνες κορυφές και καταπράσινα δάση. Κατατάσσεται στις 100 κορυφαίες τουριστικές εμπειρίες της Γερμανίας.

Vršič Pass, Σλοβενία – Θεαματική διαδρομή με 50 κλειστές φουρκέτες, που ανεβαίνει από το Kranjska Gora και κατεβαίνει στην κοιλάδα Soča από την άλλη πλευρά του βουνού.

Col de Turini, Γαλλία – Μία από τις πιο διάσημες ειδικές του ράλι Μόντε Κάρλο. Συναρπαστική ορεινή διαδρομή από το Sospel ως το La Bollène, με 34 διαδοχικές φουρκέτες.

Passo dello Stelvio, Ιταλία – Γιορτάζει τα 200 χρόνια του το 2025. Το δεύτερο υψηλότερο πέρασμα στις Άλπεις, έχει αποτελέσει ειδική διαδρομή του Γύρου της Ιταλίας (Giro d'Italia) 13 φορές από το 1953.

Zagorohoria (Ζαγοροχώρια), Ελλάδα– Αγροτική διαδρομή που διασχίζει το Εθνικό Πάρκο Πίνδου και καταλήγει στα παραδοσιακά χωριά των Ζαγοροχωρίων. Με συνεχείς υψομετρικές εναλλαγές, κλειστές στροφές και πανοραμική θέα προς τα βουνά της Πίνδου, προσφέρει εικόνες με πετρόκτιστους οικισμούς, απομονωμένους δρόμους και πολλούς λόγους για στάση.

Όσον αφορά στο Type R, έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο το 1997 με το Integra, αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα καθιερώθηκε το κόκκινο σήμα με το Civic EP3. Έκτοτε, επί 25 χρόνια και πέντε γενιές, το Civic σημείωσε περισσότερες από 70.000 πωλήσεις στην Ευρώπη και έσπασε ρεκόρ γύρων για αυτοκίνητα παραγωγής με κίνηση στους εμπρός τροχούς σε φημισμένες πίστες της Ευρώπης, όπως το Spa-Francorchamps στο Βέλγιο, το Magny-Cours στη Γαλλία, το Estoril στην Πορτογαλία και το Silverstone στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η τρέχουσα γενιά FL5 εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ στο απαιτητικό Nürburgring στη Γερμανία με χρόνο 7 λεπτών και 44,881 δευτερολέπτων.