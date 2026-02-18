Hyundai: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Michelin για ελαστικά μελλοντικής κινητικότητας

Το τρίτο μνημόνιο συνεργασίας με τη Michelin, μετά εκείνα του 2017 και του 2022, υπέγραψε το Hyundai Motor Group με στόχο την επιτάχυνση των καινοτομιών στην τεχνολογία των ελαστικών, οι οποίες θα καθορίσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της νέας τριετούς συνεργασίας, οι δύο εταιρείες θα εργαστούν από κοινού για την κοινή Έρευνα & Ανάπτυξη ελαστικών εξαιρετικά χαμηλής αντίστασης στην κύλιση με στόχο τη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου, καθώς και ελαστικών υψηλών επιδόσεων για ενίσχυση της ασφάλειας των χειρισμών.

Επίσης, η συνεργασία περιλαμβάνει τη βελτίωση της απόδοσης ελαστικών premium ηλεκτρικών οχημάτων που απαιτούν προηγμένη τεχνολογία υψηλών επιδόσεων, ασφάλεια και αυξημένη αυτονομία.

Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν για τη δημιουργία συστήματος εικονικής ανάπτυξης ελαστικών για χρήση εκτός δρόμου και την προώθηση της τεχνολογίας SmartGrip για βελτίωση της απόδοσης πέδησης και της αποδοτικότητας

Η συνεργασία αυτή στοχεύει να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των ηλεκτρικών και αυτόνομων οχημάτων, όπως υψηλή ικανότητα φόρτισης, οδηγικές επιδόσεις και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Σημειώνω ότι το μνημόνιο συνεργασίας του 2017 συνέβαλε στην ανάπτυξη των τεχνολογιών των ελαστικών του Hyundai IONIQ 5, ενώ η συμφωνία του 2022 σημείωσε σημαντική πρόοδο στην πρόβλεψη της φθοράς των ελαστικών και στη περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης πέδησης.