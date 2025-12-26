Hyundai: Αποκαλύπτει ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη

Τη συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ και την καινοτομία στην παραγωγή πρόκειται να αποκαλύψει η Hyundai στο Λας Βέγκας.

Στο CES 2026, στις 5 Ιανουαρίου, η εταιρεία θα παρουσιάσει την AI Robotics στρατηγική της με θέμα «Partnering Human Progress», και στόχο την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης της AI Robotics μέσω της συνεργασίας ανθρώπου-ρομπότ και της ολοκληρωμένης τεχνολογικής ενσωμάτωσης σε επίπεδο ομίλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το Hyundai Motor Group θα παρουσιάσει στρατηγικά σχέδια για την εκπαίδευση, μάθηση και ανάπτυξη της AI Robotics, αξιοποιώντας το Group Value Network και την προσέγγιση Software-Defined Factory (SDF).

Η SDF της Hyundai περιλαμβάνει τόσο μια καινοτόμο στρατηγική παραγωγής όσο και ένα προηγμένο «έξυπνο εργοστάσιο» που λειτουργεί μέσω δεδομένων και λογισμικού, μεγιστοποιώντας την ευελιξία και την ταχύτητα σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και οδηγώντας την καινοτομία στη βιομηχανία.

Από τις 6 έως 9 Ιανουαρίου, στο Las Vegas Convention Center, το Hyundai Motor Group θα φιλοξενήσει μια εντυπωσιακή έκθεση που θα παρουσιάζει πραγματικές εφαρμογές των τεχνολογιών AI Robotics. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν: Διαδραστικά σενάρια που θα δείχνουν τον πρακτικό αντίκτυπο της AI Robotics σε εργασιακά περιβάλλοντα αλλά και στην καθημερινή ζωή.