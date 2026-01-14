Hyundai Bayon 1.0Τ 100PS – Δοκιμή: «Τίμια» επιλογή!

Το ανανεωμένο Hyundai Bayon αποτελεί μία από τις πιο «τίμιες» προτάσεις στην κατηγορία των B-SUV, καθώς καλύπτει πολλές ανάγκες και δεν ξεφεύγει οικονομικά.



Το Bayon θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η υπερυψωμένη εκδοχή της τρίτης γενιάς του i20, αφού μοιράζονται την ίδια πλατφόρμα.

Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε το 2021 και είναι ένα crossover εστιασμένο στην πρακτικότητα και την ευκολία μέσα στη… ζούγκλα της καθημερινότητας, χαρακτηριστικά που διατηρεί και η ανανεωμένη έκδοσή του.

Εμφάνιση με άποψη

Το Hyundai Bayon διαθέτει ενδιαφέρουσα εξωτερική σχεδίαση με βασικό χαρακτηριστικό την μπάρα LED των φωτιστικών σωμάτων ημέρας, η οποία σχηματίζει τη φωτεινή υπογραφή Seamless Horizon, όπως την ονομάζει η Hyundai.

Η σχεδιαστική γλώσσα Sensuous Sportiness της κορεατικής μάρκας εκφράζεται στο Bayon με αιχμηρές γραμμές, εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα σε σχήμα βέλους, δυναμικό πλαϊνό μέρος και στιβαρούς προφυλακτήρες, ενώ οι διακριτικές ράγες οροφής και τα μαύρα πλαστικά στα μαρσπιέ επιβεβαιώνουν τον crossover χαρακτήρα σε συνδυασμό με τα 16,5 εκ. απόστασης από το έδαφος.

Ευρύχωρο εσωτερικό

Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις, η καμπίνα του Bayon είναι άνετη. Η πρακτικότητα και η λειτουργικότητα είναι ακόμα δύο βασικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού, τα οποία επιβεβαιώνουν την υπόσχεση του Bayon να κάνει εύκολη την καθημερινότητα των κατόχων του. Θήκες για μικροαντικείμενα, θύρα φόρτισης USB-C στις εμπρός και πίσω θέσεις, ενώ το ψηφιακό στοιχείο δε λείπει.

Η κεντρική οθόνη αφής των 10,25 ιντσών φιλοξενεί το infotainment, το οποίο έχει απλά και ευκρινή γραφικά, εύκολα στη χρήση, ενώ διαθέτει προηγμένη τεχνολογία συνδεσιμότητας με Android Auto και Apple Car Play και υποστήριξη ενημερώσεων over-the-air. Αντίστοιχα, το σύστημα συνδεσιμότητας Bluelink της Hyundai προσφέρει δυνατότητες εξατομίκευσης, προστασίας και ελέγχου του αυτοκινήτου, καθώς και εξελιγμένη πλοήγηση, ενώ συνοδεύεται από δωρεάν δεκαετή συνδρομή για το Bluelink Lite.

Οι περισσότερες λειτουργίες του αυτοκινήτου ελέγχονται μέσω του συστήματος πολυμέσων, ωστόσο, η παρουσία φυσικών διακοπτών για των έλεγχο του κλιματισμού, των driving modes και της κάμερας δίνουν ακόμα ένα συν στην εργονομία.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, επίσης, 10,25 ιντσών παρέχει ξεκούραστα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο οδηγός, ενώ τα γραφικά αλλάζουν αναλόγως το πρόγραμμα οδήγησης που έχουμε επιλέξει.

Τα υλικά του διακόσμου είναι σχετικά σκληρά, αρκετά ποιοτικά και ανθεκτικά, ενώ η συναρμογή είναι πολύ καλή. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός των 64 χρωμάτων χαρίζουν μία δόση πολυτέλειας και μπορείτε να κάνετε τη δική σας… χρωματοθεραπεία αναλόγως τη διάθεσή σας.

Τα μεταλλικά πεντάλ και το footrest προσδίδουν μία πιο σπορ χροιά, έστω και αν αφορά αποκλειστικά το αισθητικό κομμάτι.

Χωροταξικά, η ευρυχωρία δεδομένων των διαστάσεων είναι εντυπωσιακή. Ο οδηγός και ο συνοδηγός μπορούν να συμβιώσουν άνετα μπροστά, ενώ στις πίσω θέσεις δύο επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν άνετα, καθώς ο χώρος για τα πόδια και το κεφάλι είναι υπέρ το δέον ικανοποιητικός. Για την ακρίβεια, οδηγός και συνοδηγός έχουν στη διάθεσή τους 1.072 χλστ. χώρο για τα πόδια και οι πίσω επιβάτες 882 χλστ. Στην περίπτωση, ωστόσο, που θέλει να ταξιδέψει τρίτο άτομο πίσω, θα υπάρξουν οι σχετικές υποχωρήσεις.

Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει τα 411 λίτρα, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει επαρκής χώρος για τις αποσκευές, εάν δεν υπάρχουν υπερβολές. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.205 λίτρα.

Η θέση οδήγησης είναι ψηλή και χαρίζει πολύ καλή ορατότητα. Επίσης, μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα για να ταιριάζει σε κάθε σωματότυπο για ασφαλή οδήγηση.

Κάτω από το καπό

Στο Hyundai Bayon της δοκιμής μας συναντάμε το γνωστό τρικύλινδρο 1.000άρη T-GDI, απόδοσης 100 ίππων, χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση. Διαθέτει το σύστημα Συνεχούς Μεταβαλλόμενης Διάρκειας βύθισης Βαλβίδας CVVD (Continuously Variable Valve Duration), που ελέγχει τη χρονική διάρκεια ανοίγματος και κλεισίματος των βαλβίδων ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη οικονομία καυσίμου.

Σημειώστε ότι υπάρχει διαθέσιμος και ο τρικύλινδρος 1.000άρης turbo βενζινοκινητήρας των 100 ίππων, τον οποίο πλαισιώνει το ήπια υβριδικό σύστημα 48V με ηλεκτροκινητήρα 17 ίππων. Ο κινητήρας του αυτοκινήτου της δοκιμής μας συνδυάζεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, το οποίο έχει σωστή κλιμάκωση και μακριά 6η σχέση.

Στο δρόμο

Το Hyundai Bayon αποτελεί ένα crossover πόλης, χωρίς αυτό να αποκλείει την άνετη οδήγηση σε ταξίδια και επαρχιακές διαδρομές.

Παρόλ’ αυτά, μέσα στο αστικό κέντρο το ευχαριστηθήκαμε αρκετά, αφού εκτός των μαζεμένων διαστάσεων είναι και εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στον κύκλο στροφής των 10,4 μ., από τους καλύτερους στην κατηγορία. Έτσι, δε μας δυσκόλεψε πουθενά σε παρκαρίσματα και στενά, ενώ το υπερυψωμένο αμάξωμα και η μαλακή ρύθμιση στην ανάρτηση με την καλή απόσβεση μας βοήθησαν να περάσουμε… αναίμακτα αρκετούς κρατήρες του οδοστρώματος. Το ελαφρύ τιμόνι διευκολύνει μέσα στην πόλη, αλλά όχι σε πιο απαιτητική οδήγηση, η οποία είναι στην πραγματικότητα περιττή με αυτού του προσανατολισμού αυτοκίνητο.

Ο κινητήρας έχει πολιτισμένη λειτουργία, ενώ η ροπή από χαμηλές στροφές βοηθάει σε συνθήκες κίνησης, δηλαδή σε μια καθημερινή συνθήκη για τους περισσότερους από εμάς. Ωστόσο, όταν ο εν λόγω κινητήρας πιέζεται, όπως για παράδειγμα στην επιτάχυνση ή σε προσπέραση, ακούγεται. Η κατανάλωση μέσα στην πόλη κυμάνθηκε από 6-6,5 λτ./100 χλμ., με νορμάλ οδήγηση στο μέσο όρο ταχύτητας μέσα στην πόλη, ενώ εάν κάποιος δεν προσέξει, αναμενόμενα αυξάνεται.

Στον αυτοκινητόδρομο, το Hyundai Bayon έχει καλό επίπεδο κύλισης και ηχομόνωση όμοια με SUV μεγαλύτερης κατηγορίας, είναι σταθερό, ταξιδεύει ευχάριστα και κυρίως οικονομικά με την κατανάλωση να μην ξεπερνάει τα 5,0 λτ./100 χλμ., κινούμενοι με ταχύτητα 110-120 χλμ./ώρα.

Αντίστοιχα, οι θετικές εντυπώσεις συνεχίζονται και στον επαρχιακό δρόμο με στροφές. Ακόμα και όταν ανέβει ο ρυθμός, το κορεατικό crossover δε διστάζει να ακολουθήσει. Παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση της ανάρτησης είναι προσανατολισμένη στην άνεση, οι κλίσεις του αμαξώματος δεν προβληματίζουν. Η συμπεριφορά του Bayon και οι αντιδράσεις του είναι ουδέτερες και προβλέψιμες, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η ασφάλεια και το «get the job done» είναι ο στόχος.

Το SUV αμάξωμα και η απόσταση των 16,5 εκ. από το έδαφος, δεν είναι, όμως, μόνο για να μας διευκολύνει στις δυσκολίες των πόλεων, αλλά και για να μας οδηγήσει άνετα και με ασφάλεια σε ήπιες εκτός δρόμου βουνίσιες διαδρομές ή σε παραλίες. Η μέση κατανάλωση με οδήγηση σε όλες τις συνθήκες και τα περιβάλλοντα κυμάνθηκε από 7,2-7,5 λίτρα/100 χλμ.

Λοιπόν;

Το Hyundai Bayon σου φτιάχνει την καθημερινότητα πρακτικά και ουσιαστικά. Είναι ένα φουτουριστικό εξωτερικά συμπαγές B-SUV μήκους 4.180 χλστ., πλάτους 1.775 χλστ. και με μεταξόνιο 2.580 χλστ., με καλό εξοπλισμό, ευρύχωρο και άνετο εσωτερικό, ενώ το πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης ADAS της Hyundai Smart Sense το κάνει απόλυτα ασφαλές. Στο δρόμο είναι ευέλικτο, ευκολοδήγητο, αλλά και οικονομικό συνολικά.

Η τιμή του Hyundai Bayon 1.0T 100PS της εισαγωγικής έκδοσης Premium ξεκινάει από 20.790 ευρώ και η έκδοση Distinctive της δοκιμής μας από 22.090 ευρώ με 5 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά μέρη χωρίς όριο χιλιομέτρων.

Δεδομένων των σημερινών συνθηκών με τις τιμές των νέων μοντέλων να είναι υψηλές σε συνδυασμό με το τι προσφέρει, το κορεατικό crossover φαντάζει μία value for money επιλογή για ολοκαίνουριο αυτοκίνητο.