Ποια είναι τα κίνητρα αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ευρώπη

Όλες, σχεδόν, οι ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν κάποια δημοσιονομική στήριξη για την τόνωση της αγοράς ή και χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά αυτά τα φορολογικά οφέλη και τα κίνητρα διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Η μελέτη της Ενωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, προσφέρει μια ολοκληρωμένη ματιά στα οφέλη, τα κίνητρα, και τις υποδομές φόρτισης στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μόλις 6 κράτη μέλη δεν προσφέρουν κανένα κίνητρο, από 8 το 2025: Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Τσεχία και Σλοβακία, ενώ μόνο περίπου τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ (14) προσφέρουν κίνητρα για υποδομές φόρτισης.

Παρακάτω καταγράφουμε μόνο τις χώρες και τα κίνητρα αγοράς ηλεκτρικού οχήματος, και όχι τα φορολογικά οφέλη της χρήσης, που κι αυτά είναι σημαντικά.

Αυστρία

Τα κίνητρα παρέχονται από επαρχίες και κοινότητες και ποικίλου.

Βέλγιο

Κανένα κίνητρο.

Βουλγαρία

Κανένα κίνητρο.

Γαλλία

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, δύο σχέδια κινήτρων συνυπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να συνδυαστούν. Τα ποσά ποικίλουν ανάλογα με την αγορά των «Πιστοποιητικών Οικονομίας Ενέργειας»: Το «κλασικό» σχέδιο (από τον Ιανουάριο του 2025) παρέχει ένα κίνητρο αγοράς που κυμαίνεται από 300€ για πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως 5.000€ για πλήρως ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, με την επιλεξιμότητα να επεκτείνεται τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε νομικά πρόσωπα. Το «σχέδιο coup de pouce» απευθύνεται σε νοικοκυριά αποκλειστικά για αγορές πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προσφέροντας βοήθεια βάσει εισοδήματος ύψους 3.500–5.700€. Τα επιλέξιμα οχήματα πρέπει να πληρούν ελάχιστα περιβαλλοντικά πρότυπα, να μην κοστίζουν περισσότερο από 47.000€ και να ζυγίζουν κάτω των 2,4 τόνων. Ένα επιπλέον κίνητρο αγοράς για οχήματα με μπαταρίες ευρωπαϊκής κατασκευής μπορεί να φτάσει τα 1.200–2.000€.

Γερμανία

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, μια κοινωνικά στοχευμένη, βασισμένη στο εισόδημα επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων (EV) προσφέρει έως και 6.000 ευρώ για ιδιώτες αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων (BEV). Το πρόγραμμα, που υποστηρίζει αγορές καινούργιων οχημάτων και χρηματοδοτική μίσθωση, ισχύει για νοικοκυριά με φορολογητέο εισόδημα έως 80.000 ευρώ, με υψηλότερες επιδοτήσεις για χαμηλότερα εισόδημα και οικογένειες.

Δανία

Κανένα κίνητρο.

Ελβετία

Κανένα κίνητρο.

Ελλάδα

Επιστροφή μετρητών 3.000 € για ηλεκτρικά οχήματα BEV με μέγιστη Ελάχιστη Λιανική Τιμή 50.000 € (ιδιώτες και εταιρικοί ιδιοκτήτες). Επιπλέον 1.500 € εάν ένα αυτοκίνητο ≥ 10 ετών αποσυρθεί και επιπλέον 1.000 € εάν ο αγοραστής είναι ≤ 29 ετών ή το αυτοκίνητο αγοραστεί από μια μεγάλη οικογένεια (τουλάχιστον τρία παιδιά). Κίνητρο 20.000 € για την αγορά ενός νέου ταξί BEV, εάν συνδυαστεί με την διαγραφή του παλαιού.

Εσθονία

Κανένα κίνητρο.

Ηνωμένο Βασίλειο

Ορισμένα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών είναι επιλέξιμα για κρατική επιχορήγηση. Με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση, υπάρχουν δύο πιθανές εκπτώσεις: 3.750 £ ή 1.500 £.

Η επιχορήγηση περιλαμβάνεται ως έκπτωση στην τιμή αγοράς. Για να είναι επιλέξιμο, ο κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) πρέπει να έχει επιστημονικά τεκμηριωμένο στόχο και το όχημα πρέπει να είναι: Επιβατικό όχημα M1, εκπέμπει 0 γρ./χλμ. CO2, ελάχιστη αυτονομία μπαταρίας 160 χλμ., εγγύηση 3 ετών ή 60.000 μιλίων, τροφοδοτείται από μπαταρία με εγγύηση 8 ετών ή 100.000 μιλίων, πληροί τα ελάχιστα κριτήρια βιωσιμότητας και το βασικό μοντέλο στην αυτονομία πρέπει να είναι < 37.000 £ και η μέγιστη τιμή για το επιλέξιμο όχημα είναι 42.000 £. Διαθέσιμο έως τις 31 Μαρτίου 2029.

Ιρλανδία

Κίνητρα αγοράς για ιδιώτες: έως 3.500 € για ηλεκτρικά οχήματα BEV. Σχέδιο επιχορήγησης για Μικρά Ηλεκτρικά Οχήματα Δημόσιου Τομέα (eSPSV) για χειριστές ταξί, hackney και λιμουζίνων: Έως 7.500 € για την αγορά ενός νέου ηλεκτρικού SPSV με μπαταρία. Έως 17.500 € για όσους αγοράζουν ένα νέο ηλεκτρικό SPSV με μπαταρία και αποσύρουν παλαιότερα οχήματα υψηλής ρύπανσης. Έως 25.000 € για ένα νέο ηλεκτρικό SPSV με μπαταρία προσβάσιμο σε αναπηρικά αμαξίδια SPSV.

Ισλανδία

500.000 SK για ένα καινούργιο BEV κόστους < 10.000.000 ISK σε λιανική τιμή, και 400.000 ISK για ένα μεταχειρισμένο BEV < 1 έτους με κόστος < 10.000.000 ISK σε λιανική τιμή.

Ισπανία

Για αγορές από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα μέγιστα κίνητρα εξαρτώνται από τον τύπο του οχήματος (BEV ή PHEV) και εάν κατασκευάζεται στην ΕΕ: 4.500 € (για ένα αυτοκίνητο με μέγιστη τιμή 45.000 €).

Ιταλία

Επιδοτήσεις για την αγορά ενός BEV μέγιστου ποσού 35.000 € + ΦΠΑ: Έως 30 Ιουνίου 2026, Για ιδιώτες με προτεραιότητα στους κατοίκους σε Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (FUA). Μέγιστα ποσά (με απόσυρση έως Ευρώ 5): 11.000 € για Οικονομική Κατάσταση < 30.000, 9.000 € για Οικονομική Κατάσταση μεταξύ 30.000 και 40.000 €.

Κροατία

Πρόγραμμα κινήτρων (έως 9.000 €) για την απόκτηση BEV για: παρόχους υπηρεσιών ταξί, χρήστες οχημάτων παράδοσης, παρόχους κοινής χρήσης οχημάτων. Το όχημα πρέπει να διατηρείται για πέντε χρόνια.

Κύπρος

Επιχορηγήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) για ιδιωτική χρήση: Έως 9.000 € για καινούργιο ή μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, έως 20.000 € για καινούργιο αυτοκίνητο για άτομο με αναπηρία ή μεγάλη οικογένεια. Η τιμή του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πρέπει να είναι ≤ 80.000 € – 35.000 € για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Λετονία

Οικονομική υποστήριξη (υπόκειται σε έγκριση από την κυβέρνηση) για κατοίκους για την αγορά BEV, PHEV (plug-in hybrid) και FCEV (κυψελών καυσίμου υδρογόνου). Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 40 εκατομμύρια ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 ή μέχρι να χρησιμοποιηθεί όλη η διαθέσιμη χρηματοδότηση: 4.000 € για ένα νέο BEV, PHEV ή FCEV, 3.000 € για ένα μεταχειρισμένο BEV, και 2.000 € επιπλέον για την απόσυρση ενός παλιού αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης με παράδοσή του σε εταιρεία ανακύκλωσης. Επιπλέον υποστήριξη για μεγάλες οικογένειες.

Λιθουανία

Κίνητρα αγοράς για ιδιώτες: 2.500 € για μεταχειρισμένο BEV με πρώτη ταξινόμηση μετά τις 2 Απριλίου 2016 ή μοντέλο έτους 2016 ή νεότερο, και 5.000 € για καινούργιο ηλεκτρικό BEV όχι παλαιότερο των έξι μηνών από την πρώτη ταξινόμηση.

Λουξεμβούργο

Μπόνους αγοράς για BEV ή FCEV: 6.000 € για αυτοκίνητα με κατανάλωση WLTP ≤ 16kWh/100χλμ., 3.000 € για αυτοκίνητα με κατανάλωση WLTP 16–18kWh/100χλμ., 0 € για αυτοκίνητα με κατανάλωση WLTP > 18kWh/100χλμ.. Τα οικογενειακά αυτοκίνητα 7 θέσεων θα λαμβάνουν πάντα 6.000 €. Τα μεταχειρισμένα BEV ηλικίας άνω των τριών ετών λαμβάνουν μπόνους αγοράς 1.500 €. Το μπόνους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας του αυτοκινήτου. Τα αυτοκίνητα πρέπει να διατηρούνται για τρία χρόνια, και δύο χρόνια για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αυτό ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα που παραγγέλθηκαν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2024 και 30ής Ιουνίου 2026, και ταξινομήθηκαν πριν από 1η Ιουλίου 2027.

Μάλτα

Για νέα ηλεκτρικά BEV που ταξινομούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2026: 8.000 € εάν η τιμή πώλησης ≤ 40.000 €, 6.000 € εάν η τιμή πώλησης 40.000–100.000 €. Επιπλέον επιχορήγηση 500–1.000 € για την απόσυρση οχήματος ηλικίας τουλάχιστον 10 ετών.

Νορβηγία

Κανένα κίνητρο.

Ολλανδία

Ποικίλα κίνητρα για επιχειρήσεις.

Ουγγαρία

Πρόγραμμα επιδότησης για εταιρείες για την αγορά ηλεκτρικού BEV: 5.500 € για M1 μέγιστης αξίας 30.000 € και χωρητικότητας μπαταρίας ≤ 41 kWh, 9.500 € για M1 μέγιστης αξίας 37.000 € και χωρητικότητας μπαταρίας 41–59 kWh, 10.500 € για M1 μέγιστης αξίας 52.700 € και χωρητικότητας μπαταρίας > 59 kWh. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι τα τέλη Μαΐου 2026 ή μέχρι να εξαντληθεί πλήρως ο προϋπολογισμός.

Πολωνία

Πρόγραμμα NaszEauto: κίνητρα αγοράς και μίσθωσης για ιδιώτες και ατομικές επιχειρήσεις. Έως 40.000 PLN για ηλεκτρικά οχήματα BEV μέγιστης καθαρής τιμής 225.000 PLN (λήγει στις 30 Απριλίου 2026).

Πορτογαλία

4.000 ευρώ για άτομα που θα αγοράσουν ένα νέο ηλεκτρικό BEV και θα αποσύρουν ένα όχημα που κινείται με ορυκτά καύσιμα ηλικίας άνω των 10 ετών. Η μέγιστη τιμή αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα πρέπει να είναι 38.500 ευρώ (55.000 ευρώ για αυτοκίνητα άνω των 5 θέσεων).

Ρουμανία

Αναμένεται η κατανομή του προϋπολογισμού. Ένα νέο πρόγραμμα είναι πιθανό από την άνοιξη του 2026.

Σλοβακία

Κανένα κίνητρο.

Σλοβενία

7.200 € για ένα καινούργιο ηλεκτρικό BEV τιμής έως 35.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 6.500 € για τιμή 35.000–45.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 4.500 € για τιμή 45.000–65.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 3.000 € για ένα μεταχειρισμένο BEV τιμής έως 45.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 2.000 € για ένα μεταχειρισμένο BEV τιμής 45.000–65.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σουηδία

Από τις 18 Μαρτίου 2026, ασφάλιστρο για αγορά ή μίσθωση νέου ή μεταχειρισμένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστη τιμή 450.000 SEK: Για νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα (κάτω του 80% του μέσου εισοδήματος), που ζουν σε αγροτικές περιοχές ή περιοχές με κακά μέσα μαζικής μεταφοράς. Έως 1.300 SEK/μήνα (σύνολο 46.800 SEK/3 έτη) επιπλέον ενός αρχικού μπόνους 18.000 SEK για νοικοκυριά κάτω του 50% του μέσου εισοδήματος.

Τσεχία

Κανένα κίνητρο.

Φινλανδία

Πρόγραμμα απόσυρσης (2026-2027): Αυτοκίνητα > 10 ετών 2.500 € για ένα νέο BEV ή 2.000 € για ένα νέο όχημα που εκπέμπει 1-140 γρ./χλμ. CO2.