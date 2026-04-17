Toyota: Φρεσκαρίστηκε και έρχεται το Yaris Cross

Το μοντέλο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην κατηγορία των B-SUV στην Ευρώπη, το 2025, το Toyota Yaris Cross Hybrid Electric, ανανεώθηκε σε εμφάνιση και πρόκειται να έρθει το φθινόπωρο του 2026 στην Ελλάδα

Οι σχεδιαστές άλλαξαν τη μάσκα του αυτοκινήτου, η οποία είναι κυψελοειδής και βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ το μαύρο κάτω τμήμα συνδυάζεται με τους έντονους θόλους των τροχών.

Οι ανασχεδιασμένοι προβολείς LED ενσωματώνουν φώτα ημέρας, και υπάρχουν νέες ζάντες αλουμινίου 17 και 18 ιντσών.

Στις χρωματικές επιλογές θα βρούμε και διχρωμία στην οροφή.

Στο εσωτερικό, η επένδυση των θυρών και η λωρίδα στον πίνακα οργάνων είναι σε χρώμα πλατίνας, με τη βασική έκδοση να Style να περιλαμβάνει το σπορ κάθισμα, που μέχρι πρότινος προοριζόταν αποκλειστικά για την έκδοση Elegant. Διαθέτει το ίδιο ένθετο σε χρώμα πλατίνας και ραφές τριών χρωμάτων σε αντίθεση.

Στην ανώτερη έκδοση εξοπλισμού Elegant, τα καθίσματα διαθέτουν μερικώς δερμάτινη επένδυση με χρωματικές αντιθέσεις στους ώμους και στις πλαϊνές ενισχύσεις. Στην έκδοση αυτή χρησιμοποιείται το νέο και προηγμένο υλικό SakuraTouch, το οποίο ενσωματώνει PVC φυτικής προέλευσης, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET.

Στις ανώτερες εκδόσεις εξοπλισμού θα βρούμε ατμοσφαιρικό φωτισμό, ασύρματο φορτιστή, πίσω πόρτα με ηλεκτρική λειτουργία κ.ά.

Ως προς τα κινητήρια συστήματα, υπάρχουν δύο υβριδικές επιλογές. Το σύστημα κίνησης Hybrid 130 προσφέρεται είτε σε προσθιοκίνητη είτε σε τετρακίνητη έκδοση, αποδίδει 130 ίππους και ροπή 185 Nm. Οι εκπομπές CO2 περιορίζονται σε 99‑115 γρ./χλμ. και η μέση κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται μεταξύ 4,4 – 5,1 λίτρα/100 χλμ..

Η έκδοση Hybrid 115, με κίνηση στους εμπρός τροχούς, αποδίδει 116 ίππους, με εκπομπές ρύπων 100‑107 γρ./χλμ. και κατανάλωση καυσίμου 4,4 ‑ 4,7 λίτρα/100 χλμ..

Αναφορικά με την άνεση, τα πίσω καθίσματα είναι διαιρούμενα και αναδιπλούμενα σε αναλογία 40:20:40, και για την ασφάλεια και την υποβοήθηση του οδηγού, φροντίζουν τα συστήματα Toyota T-Mate και Toyota Safety Sense.

Η έκδοση Yaris Cross GR SPORT διαθέτει μοναδικό εμπρός προφυλακτήρα, με αποκλειστικά πλευρικά στοιχεία στα κάτω άκρα του, ειδικά σχεδιασμένες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών με μηχανουργική κατεργασία, σπορ καθίσματα τύπου suede, με γκρι επένδυση και κόκκινες ραφές, λογότυπο GR στα εμπρός προσκέφαλα και το τιμόνι, και ειδικά διακοσμητικά σε πόρτες και πίνακα οργάνων.

Θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά προσθιοκίνητο, σε έκδοση Hybrid 130, με ατμοσφαιρικό φωτισμό, ασύρματο φορτιστή, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου (Blind Spot Monitor) και ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα.